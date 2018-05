El Consell acelera la reunión con Castillo ante el bloqueo del Fondo de Cooperación

n El Consell trabaja ya en cuadrar una fecha con la Diputación de Alicante, a ser posible la semana que viene, para estudiar una solución al conflicto de las subvenciones nominativas, conocidas como «ayudas a dedo» al no hacerse por concurrencia pública, tras recibir la carta del vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo, solicitando una reunión urgente para abordar la situación que se ha generado en Alicante con este tipo de subvenciones. La denuncia que Compromís llevó a los tribunales por las ayudas «a dedo» ha desembocado en el bloqueo de los 31 millones de euros previstos en el Plan de Obras Financieramente Sostenibles de la Diputación de Alicante para 2018 que incluyen a su vez los 14 millones del Fondo de Cooperación Municipal impulsado por el Consell. Se trata de una dotación para obras sostenibles que la Diputación ha calificado como Fondo de Cooperación, aunque el Consell quiere saber qué criterios de reparto se han seguido para cumplir con el espíritu del fondo, que es la inversión en obras necesarias sin tener que limitar el gasto solamente a inversiones sostenibles. El Fondo de Cooperación y la fórmula que ha seguido la Diputación para su reparto preocupa al director general de Administración Local, Toni Such, ya que forma parte del plan de obras suspendido por el PP hasta que la jueza dicte una resolución judicial y al negarse a sacar del mismo los siete millones en ayudas «a dedo». Such informó ayer de que intentará celebrar la reunión con Castillo la semana que viene.