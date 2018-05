Adrián Ballester deja tres semanas la dedicación exclusiva en la Diputación

El diputado provincial Adrián Ballester, responsable del área de Buen Gobierno y Transparencia, ha pedido la suspensión temporal del régimen de dedicación exclusiva hasta finales de junio. La razón es que he tomado posesión como profesor hasta final de curso académico, y dentro de tres semanas me reincorporaré al 100% a mi tarea política.

"Siempre he entendido la política como algo temporal. Aunque levo dedicándome a ello casi 11 años, lo he hecho siempre desde un punto de vista profesional y atendiendo al interés general de la ciudadanía. La política para mi no es algo eterno, y cuando finalice mi tarea política volveré a las actividades profesionales que tenía antes de ejercer la noble tarea del servicio público", ha señalado en su Facebook.

"Las personas que me conocen saben de mi vocación por la docencia y no he querido desaprovechar esta oportunidad de unas semanas, de poder trabajar en una de las profesiones más bonitas que existen, que es la de ser profesor", añade.

Durante este tiempo Ballester mantendrá sus responsabilidades, tanto en la Diputación provincial de Alicante como en el Ayuntamiento de Redován, pero sin tener dedicación exclusiva de diputado provincial. "No voy a abandonar el compromiso público que hice cuando juré mi cargo. Mantengo mi empeño de trabajar desde las responsabilidades que tengo delegadas, tanto por mi alcalde y como por el presidente de la Diputación y también el compromiso con mi partido, el Partido Popular", afirma.