El PP presiona a los alcaldes de Compromís para que avalen las ayudas «a dedo» en la Diputación

«Solo intentan coaccionar la libertad», denuncia la formación de izquierdas.

El PP en la Diputación de Alicante se ha llevado a los plenos municipales de toda la provincia la defensa de su plan de obras sostenibles para 2018, dotado con 31 millones de euros, y ha pedido a sus alcaldes y concejales que lo aprueben de forma íntegra, es decir, con el montante de siete millones de euros incluidos para financiar ayudas «a dedo». Hasta el momento, el PP ha llevado su moción hasta Muro, Pedreguer, El Campello, Banyeres, Altea o Torrevieja, donde ha registrado el documento para que se eleve a pleno, según ha podido saber este diario. Ninguna de esos municipios tiene alcalde del PP. Todos están en manos de Compromís o de grupos afines a la formación de Mónica Oltra, con lo que los populares intentan dejarlos en evidencia con una votación.

La moción destaca por buscar apoyos de los grupos y presionar a Compromís para sacar adelante un plan de ayudas que el PP dijo la semana pasada que estaba suspendido a la espera de una resolución judicial pese a que estaba pactado con el PSOE, el principal partido en la oposición. El portavoz del equipo de gobieno, Carlos Castillo, hizo público que el PP en la Diputación había decidido suspender la tramitación del plan mientras la jueza no dictara una resolución sobre la ayuda a Busot para así no incurrir en ningún tipo de desobediencia. Este hecho supone admitir que la situación judicial pone ahora mismo a los populares contra las cuerdas y que seguir adelante con la tramitación puede tener consecuencias jurídicas. Asimismo, Castillo pidió una reunión urgente al Consell, cocretamente al director general de Administración Local, Toni Such, para abordar el coflicto de las nominativas así como las inversiones en la provincia.

Sin embargo el PP continúa en los pueblos con su campaña en defensa de su último plan inversor. La moción pide que el alcalde o el equipo de gobierno «comunique al grupo Compromís en la Diputación su malestar y repulsa por su postura de bloqueo». El documento les responsabiliza de que no se aprueben las ayudas sostenibles «en el supuesto de que la formación no rectifique su postura», busca revertir en los tres diputados de la coalición las consecuencias de la suspensión del plan y recuerda que todos los grupos en la institución provincial menos Compromís votaron el acuerdo del 7 de febrero para solicitar ayudas nominativas justificando su interés público y urgencia con nuevos criterios.

La moción ha sido una respuesta del PP a las previamente presentadas por la coalición contra el plan de obras sostenibles tal y como está planteado, ya que Compromís sostiene que hay que sacar fuera del mismo las nominativas, entre las que se incluyen las polémicas ayudas a Busot, Mutxamel y La Nucía, donde son alcaldes dos vicepresidentes del equipo de gobierno de la Diputación y uno de sus diputados. Compromís considera que no puede aprobarse el plan al incluir una ayuda que está paralizada de forma cautelar en un juzgado.

Fuentes de Compromís señalaron ayer que la la moción es una «medida de presión más» a los tres diputados de Compromís y que «forma parte de esa actitud mafiosa que se ha extendido por la mayor parte de las administraciones que controla el PP». Las citadas fuentes tildaron «esa presión de intolerable» y de «clara coacción a la libertad del voto al tomar como rehén las inversiones de todo el paquete en el que se incluye la subvención a dedo de Busot». El grupo de Compromís entiende que está siendo «víctima de un delito de amenazas».