El PSPV medita actuar contra Rajoy por mentir al juez sobre la caja «b» del PP

El PSPV, que ha ejercido una de las acusaciones populares en el juicio de la trama Gürtel, está valorando pedir el inicio de acciones penales contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los abogados que llevan la acusación popular consideran que el presidente mintió cuando fue citado a declarar como testigo, en julio de 2017, cuando aseguró que nunca habían existido pagos en «b» dentro del Partido Popular.

Ahora, tras la sentencia de la primera época de Gürtel que asegura que existieron cuentas paralelas, los jueces dictaminaron que el testimonio de Rajoy no fue «verosímil» y dieron por probada la contabilidad paralela «al menos desde 1989 y hasta 2008», motivo por el cual el PSPV se plantea emprender nuevas acciones penales.

Según los letrados citados ayer por la Cadena Ser, los magistrados consideran que el presidente Rajoy mintió «de forma gratuita» porque el supuesto falso testimonio de Rajoy y del resto de altos cargos, como Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Pío García Escudero, no conllevaba «reproche penal» para sí o para terceros. Según apuntan, los tribunales suelen ser «indulgentes» con los «testigos mentirosos» siempre que lo hagan para no implicar a familiares directos.

Pero no es el caso, y el tribunal considera (así lo desliza en la sentencia) que mintieron respecto a la caja «b» para no asumir que cobraron sobresueldos y para no corroborar que el partido disponía de un fondo con dinero negro.