Rus, sobre la detención del expresidente: «Es criminal para el PP»

n El expresidente del PP de Valencia y de la Diputación Alfonso Rus aseguró ayer que no se cree los presuntos delitos que se le atribuyen al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, y ha opinado que su detención resulta «criminal» para el partido.

«Yo personalmente no me lo creo», aseguró Rus ayer a varios periodistas en la ciudad de Alicante, que visitó por motivos personales, antes de añadir que «para la imagen del partido es criminal» el arresto de Zaplana. El también exalcalde de Xàtiva, procesado en el caso Imelsa, señala que normalmente cuando hay cualquier indicio, la Justicia actúa, como en su caso, y añade que es «muy duro porque no sabes de qué hablan».

«La ventaja es que puedes defenderte: pues ya nos defenderemos, que es lo que le pasará a Zaplana», continuó antes de comentar que nunca escuchó rumores sobre un supuesto cobro de posibles comisiones de Zaplana, con el que estaba un poco distanciado «por el tema de Camps», aseguró.

Mientras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió ayer que el PP es mucho más que diez o quince casos aislados. «Esos acontecimientos a los que usted se refiere nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años, la Gürtel se abrió en el año 2009, por tanto se trata de cosas anteriores a 2009 y el otro caso del que me habla usted (Zaplana) es del año "noventa y tantos". Nos hace mucho daño», dijo en una entrevista.