Ximo Puig, sobre la presunta financiación ilegal del PSPV: "Se ha acabado esta película"

El presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha señalado, respecto a la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV y el Bloc, que se origina por una denuncia que ha calificado de "maniobra de distracción del PP", al tiempo que ha pedido no jugar "con la democratización de la corrupción". "Más cortinas de humo no, ya se acabado esta película; no hay ninguna sistémica de corrupción ni ningún caso que afecte al gobierno de la Generalitat Valenciana".

Así lo ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, en declaraciones en 'Los desayunos de TVE' que recoge Europa Press, al ser preguntado por la investigación sobre una presunta financiación irregular en 2007 del PSPV y del Bloc, la formación mayoritaria en la coalición Compromís.

Al respecto, el 'president' ha subrayado que cuando aparecen estas situaciones "lo que es fundamental es la reacción". "Y nosotros --ha continuado-- ni hemos acusado a los periodistas, ni a los jueces ni a la Policía. Nosotros decimos que si en 2007 hubo alguna irregularidad y finalmente se demuestra, evidentemente, vamos a actuar con contundencia pero es verdad que el propio auto (de la jueza de Valencia) dice que no hay conectividad, que no hay trama".

Lo que ha habido, al parecer, ha apostillado, es "alguna irregularidad en dos municipios que puede ser incluso administrativa": "Pero vamos a ver lo que dicen los tribunales y nosotros daremos respuesta. Ya la hemos dado incluso en ámbitos en las que no hay corrupción, por eso es diferente" al PP, ha argumentado.

En este sentido, ha recordado que el PSPV "ha tomado una decisión en Alicante que nos ha costado la Alcaldía solo por una cuestión ética, eso es un cambio de paradigma" en la Comunitat Valenciana, donde se está intentando "levantar la hipoteca reputacional gracias a una sociedad viva y potente que no tiene nada que ver con este pasado".

Asimismo, ha recalcado que los socialistas han abierto una comisión de investigación interna y ha precisado que de las 26 personas investigadas, "la mayoría" son funcionarios, "algunos de la administración del Estado y algunos incluso vinculados al PP". Aquí ha comentado que "esa empresa a la que se le llama la consultora del PSOE --en referencia a Crespo Gomar-- ha contratado más con el PP que con el PSOE".



"CON ROTUNDIDAD"

Por todo ello, ha reclamado: "Más cortinas de humo no; ya se acabado esta película; no hay ninguna sistémica de corrupción, no hay ningún caso que afecte al gobierno de la Generalitat Valenciana y esto es una maniobra de distracción del PP, y está bien y si hay la más mínima cosa actuaremos con rotundidad como ya lo hemos hecho sin haber imputación".

Ha abundado en este argumento al señalar que la investigación responde a una denuncia de 2009 del PP ahora "reconvertida" y ha insistido en solicitar: "No juguemos más con esta especie de ventilador, de democratización de la corrupción; aquí se sabe quién ha sido corrupto".