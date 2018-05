Puig: «Que la Comunitat haya vivido 20 años de corrupción sistemática es muy triste»

n La detención de Eduardo Zaplana por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal provocó ayer un aluvión de reacciones críticas con el que fuera ministro y presidente de la Generalitat Valenciana. Para algunos era solo una «cuestión de tiempo».

«No es nada que llevar

a gala ser el único

expresidente no

implicado en corrupción»

ALBERTO FABRA

EXPRESIDENTE DE LA GENERALITAT



Alberto Fabra, expresidente de la Generalitat, exalcalde de Castelló y expresidente del PP, dijo que vivió con «sorpresa» la detención de Eduardo Zaplana y se mostró «dolido» porque el episodio pone «en tela de juicio la vocación de servicio público que tienen la inmensa mayoría de cargos del PP». El expresidente de la Generalitat aseguró que no era «nada de lo que llevar a gala el ser el único presidente de la Generalitat» que no está o no ha estado involucrado en algún caso de presunta corrupción».

«Es necesario que se

devuelva el dinero que

eventualmente haya

podido ser robado»

XIMO PUIG

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT



El presidente lamentó que la Comunitat haya vivido 20 años de gobiernos del PP «trufados de una corrupción sistemática». Puig se mostró «impactado» y «triste» por el hecho de que alguien que ha sido presidente de la Generalitat esté «en estas circunstancias» y apeló a la necesidad de que se devuelva el dinero que «eventualmente haya podido ser robado» y emplazó al PP a que asuma «de una vez por todas las responsabilidades políticas, que aún no se han asumido. Puig reiteró su voluntad de entregar toda la documentación que sea requerida por la Unidad Central Operativa.

«De 4 presidentes

del PP que ha

tenido la Generalitat,

3 están imputados»

MÓNICA OLTRA

VICEPRESIDENTA DE LA GENERALITAT



«De cuatro presidentes del PP» que ha tenido la Comunitat Valenciana, «tres están imputados» y esa circunstancia «evidencia que aquí se instaló la corrupción por parte del PP en todas las instituciones», subrayó la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra. «El único legado que dejó el PP en la Comunitat Valenciana es corrupción y robo», destacó, mientras incidía en el «riesgo» de permitir que el PP siga gobernando en las instituciones.

«Que actúe la justicia,

que es lo que tiene que

hacer»

M.ª DOLORES DE COSPEDAL

SECRETARIA GENERAL DEL PP



La reacción de la secretaria general del PP fue muy escueta y se limitó a pedir «que actué la Justicia, que es lo que tiene que hacer». Por su parte, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo que el PP había manifestado su sorpresa y suspendería la militancia de Zaplana en el partido.

«Los gobiernos que

en su día fueron iconos

del PP hoy representan

la peor política»

PEDRO SÁNCHEZ

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE



El secretario general del PSOE ve en la detención de Eduardo Zaplana «otra muestra de la corrupción que el Partido Popular esparce por todas las instituciones y llamó tres de los cuatro expresidentes de la Generalitat estén investigados por la Justicia, una situación similar a la que se da en Madrid, con cuatro expresidentes investigados», afirmó Sánchez. «Hace tiempo, esos gobiernos del Partido Popular fueron iconos de la gestión. Hoy son el símbolo de más de veinte años de la peor política»

«Ha caído por lo

mismo que Al Capone:

blanqueo y evasión de

impuestos»

MANOLO MATA

PORTAVOZ DEL PSPV EN LES CORTS



Para el portavoz socialista en las Corts Valencianes, el arresto de Zaplana es «una noticia previsible» que podía haber ocurrido «ayer, mañana o hace 18 años», porque «no es normal que alguien que se dedica a la cosa pública tenga enriquecimientos tan sorprendentes y rápidos». Zaplana, recordó, entró en València comprándose un piso que adquirió con una hipoteca que le dio su suegro y que él pago en metálico en ese momento y, a partir de ahí, ha habido muchas noticias muy preocupantes». Mata destacó que el expresidente había caído «por lo mismo que Al Capone: por blanqueo y evasión de impuestos».

«Hay que dejar

trabajar a la Unidad

Central Operativa»

JUAN CARLOS MORAGUES

DELEGADO DEL GOBIERNO



El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se mostró cauto sobre las detenciones apelando a que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil manejaba «información sensible» y a la existencia de «secreto sumarial». «Hay que dejarlos trabajar (a la UCO); que hagan las actuaciones que tengan planificadas y ser muy discreto»

«Lo lamentable es

que esto no es una

sorpresa»

ANTONIO ESTAÑ

SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS CV



La situación actual «muestra a las claras para qué se han estado utilizando las instituciones». Los valencianos «tienen la obligación de quitarse ese lastre tanto ético, como económico y reputacional que han sido los gobiernos del Partido Popular». «Lo lamentable -concluyó– es que no sea una sorpresa y que se sume un presidente más a la retahíla de representantes del Partido Popular que han estado implicados en casos de corrupción»

«Zaplana era como

una anguila: siempre

se había escapado»

JOAN BALDOVÍ

DIPUTADO NACIONAL DE COMPROMÍS

«Zaplana era como una anguila: siempre se había escapado, pese a que había aparecido en la Lezo, en la Púnica, incluso en todas aquellas conversaciones del caso Naseiro en las que confesaba que estaba en política para forrarse».

«La detención de

Zaplana es un suma y

sigue en corrupción»

TONI CANTÓ

CIUDADANOS

«La detención de Zaplana es un suma y sigue en corrupción» que ya no puede sorprender a nadie», aseguró el diputado valenciano. Toni Cantó advirtió al Partido Popular que no se trata de pedir perdón, sino de «colaborar» con la Justicia porque «saben perfectamente lo que se hizo , tienen documentación y saben quiénes lo hicieron y deberían facilitar estos datos».

«La detención

demuestra que la

corrupción era

generalizada»

ALBERTO GARZÓN

COORDINADOR DE IZQUIERDA UNIDA



«La era Aznar, la del llamado "milagro económico" (Rato dixit), continúa demostrando lo que realmente era. Siguen cayendo manzanas podridas del círculo de Rajoy: fue compañero de Zaplana en el Gobierno de Aznar y en el grupo parlamentario. Esto refuerza la tesis de que la corrupción en ese Gabinete era generalizada».

«Ya no es un goteo,

es un pantano de

corrupción»

QUIM TORRA

PRESIDENTE DE CATALUNYA

El presidente de la Generalitat de Cataluña declaró a RAC1 que hablar de casos de corrupción «ya no es un goteo, sino un pantano». «Ahora nos estamos dando cuenta de hasta qué punto esto (la corrupción) es tan inmenso». El presidente recordó que en unos días se prevé conocer la sentencia del conocido como caso Gürtel sobre supuesta corrupción del Partido Popular.