La cúpula autonómica de Ciudadanos trata de desvincularse por completo de Zaplana

n Desde la cúpula autonómica de Ciudadanos también miraron con cierto recelo y temor el terremoto político que supuso la detención de Eduardo Zaplana por una investigación vinculada al supuesto cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de su gestión en el Consell. La relación de Zaplana con Albert Rivera ha sido estrecha. Le ha presentado en algunos actos. Y dirigentes naranjas como Emigdio Tormo, exasesor de Joaquín Ripoll en la Diputación en la época más dura de la batalla entre zaplanistas y campistas, arroparon al expresidente en uno de sus últimas apariciones. Lo cierto es que, a pesar de esa vinculación de cargos de Ciudadanos con Zaplana, la cúpula de los de Albert Rivera en la Comunidad se apresuró ayer a evidenciar su distancia con el exministro y a remarcar que, de los miembros de la actual dirección autonómica, ninguno ha llegado a tener relación directa con el expresidente.

Los naranjas enviaron a su síndica parlamentaria, la alicantina Mari Carmen Sánchez, una cara completamente desvinculada del pasado, a atizar a Zaplana. Es «una mala noticia» que demuestra que la corrupción «estaba asentada en el bipartidismo tradicional». «Es el momento de pasar página. No cesa la romería de cargos del PP hacia los juzgados», dijo la síndica de Ciudadanos, formación que aspira no sólo a la bolsa de votantes populares sino a sumar, de alguna manera, cuadros populares dispuestos a dar el salto. Sin embargo, esa apariencia que se esforzó en esbozar Ciudadanos no puede ocultar sus gestos con el exministro. Un botón de muestra: los de Rivera evitaron la comparecencia del expresidente en la comisión de Ciegsa, empresa creada bajo su mandato y embrión de la «Operación Taula».