Compromís asiste al "no pleno" por las ayudas "a dedo" de la Diputación

Los tres diputados de Compromís en la Diputación de Alicante han acudido hoy a sus escaños en el hemiciclo provincial para reivindicar el pleno que se ha suspendido este miércoles por el presidente César Sánchez. La sesión iba a dar cuenta de la dimisión del diputado imputado Miguel Zaragoza, y en un principio también iba a abordar para su aprobación el Plan de Obras Financieramente Sostenibles, un punto que finalmente no entraría tras la decisión del gobierno del PP de suspender la tramitación del plan a la espera de una resolución judicial.

Los tres diputados se han sentado en sus puestos para reivindicar la aprobación del plan de sostenibles pero dejando fuera del mismo los siete millones de euros para ayudas "a dedo". Fullana ha responsabilizado a César Sánchez del bloqueo del plan y de que no llegue el dinero a los pueblos "por querer meter con calzador" las ayudas a los municipios de sus vicepresidentes.

En este sentido, Fullana ha recordado que existe acuerdo con la oposición para todo el plan a excepción de la parte que afecta a las ayudas nominativas, que suman siete millones, que la coalición no quiere aceptar.

Los diputados han pedido la dimisión de Sánchez por tener "atascado" su último plan inversor al decidir el PP suspender su tramitación después de que Compromís anunciara su oposición al mismo al existir ayudas que seguían pendientes en un juzgado.

La coalición no retiró la demanda que presentó contra la adjudicación de 800.000 euros a Busot y la subvención fue suspendida cautelarmente por una juez. La magistrada decidió recientemente seguir adelante con la demanda. Ahora esa misma ayuda a Busot se ha integrado en el plan de obras sostenibles.

Por su parte, César Sánchez, ha señalado esta mañana que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra "abandonó hace tres años la provincia de Alicante". Así lo ha indicado ante preguntas de los medios de comunicación sobre la reunión que mantuvo ayer con el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y representantes del Ministerio de Fomento.

Sánchez ha explicado que trasladó la necesidad de "impulsar la zona de actividades logísticas" junto al Puerto de Alicante, y ha dicho que en breve "se darán los próximos pasos". Ha acusado en este sentido al gobierno valenciano de "abandonar" a la provincia. "No voy a decir que nos tiene manía o nos odian, no sé que les pasa, pero la provincia está abandonada porque no hay ninguna inversión territorializada", ha dicho.

También ha señalado que no hay fecha para la reunión con el director general de Administración Local de la Generalitat, Toni Such, para abordar el conflicto de las "ayudas a dedo", pero ha añadido que no solo se tocará ese tema, sino las inversiones en la provincia.