PP y Ciudadanos rechazan las enmiendas scialistas para incrementar la inversión en la provincia en 224 millones

La comisión de presupuestos del Congreso de los Diputados rechazó anoche las enmiendas de incremento directo de inversiones de los diferentes grupos parlamentarios, entre las que estaban las presentadas por el grupo del PSPV-PSOE en las Cortes Generales, que en conjunto, y de haberse aprobado, hubieran supuesto un incremento de la inversión del Gobierno en la Comunitat de más de 472 millones de euros, 224 de los cuales correspondían a la provincia de Alicante. Herick Campos, diputado del PSPV en el Congreso, ha criticado que el PPCV no haya querido negociar transaccionales para, como mínimo, incrementar la inversión en 334 millones de euros en la Comunitat y 213 millones de euros en la provincia, que es el déficit de inversiones que suponen los Presupuestos generales, ya que la Comunitat tiene una inversión por habitante de 149,82 euros, frente a una media nacional de 217,47 y en el caso de la provincia esta inversión media no alcanza los 98 euros.

Ha explicado que la prioridad del PSPV-PSOE era conseguir que, tal como había pedido ya la Generalitat al Gobierno, se acortara un año el plazo de ejecución de las principales obras que están en ejecución, de ahí que las enmienda fueran de cantidades que se correspondían con la anualidad prevista para 2019, y en algunos casos también la de 2020. En el caso de las obras nuevas, que aún están en la fase de elaboración de estudios previos, Campos apuntó que el PSPV-PSOE quería que hubiera suficiente consignación presupuestaria para concluir en 2018 los estudios y proyectos necesarios para iniciar el proceso de licitación este mismo año o a principio de 2019, ya que ha afirmando que "el Ministro no puede volver a excusarse en la falta de esos informes para no consignar los cientos de millones de euros anunciados en sus visitas, al tiempo que no destina el dinero y esfuerzo administrativo necesario para concluir esos mismos informes en 2018".



El diputado socialista ha mostrado su decepción por la posición de PPCV y Ciudadanos CV sobre la reivindicación planteado los y las alcaldesas sobre cercanías, y que consistían en incrementar en 133 millones de euros los 48,1 previstos en los presupuestos, por lo que ha afirmado que "estamos ante dos partidos que son una delegación de Madrid en la Comunitat, sin capacidad ni ganas de apretar dentro de sus partidos para acabar con la discriminación en inversiones". Sobre Ciudadanos ha denunciado que "critican el cupo vasco en los medios de comunicación y en el Congreso votan a favor de su aplicación presupuestaria, al tiempo que votan en contra de la reforma de la financiación autonómicas y de obligar al Gobierno a crear el Fondo de transición que permita hacer efectivo el incremento de financiación desde enero de 2018".

El diputado Herick Campos ha señalado que desde el PSOE no se quiere entrar en una competición "para ver quién hace más enmiendas y pide más millones de euros. No, la cuestión radica en que el déficit de inversiones por habitante en la provincia de Alicante es de 213 millones de euros, y por tanto, lo que pedimos los socialistas son el incremente de diferentes partidas para, cuanto menos, equipararnos a la inversión media que hay en el conjunto de España". En concreto los socialistas presentan enmiendas por valor de 472 millones para el conjunto de la Comunitat, y de 224 para la provincia de Alicante.

La prioridad de los socialistas ponían el foco en garantizar la movilidad de las personas y vertebrar el territorio, tanto social como económicamente, dentro de la provincia y con la Comunitat Valenciana. "Nos referimos al Corredor Mediterráneo y también a la línea de Alta Velocidad que uniría la provincia tanto con el sur, como Alicante con Valencia", ha explicado Campos, para lo que demandaban 53 millones de euros. En materia de cercanías, denuncia el diputado socialista, "hay una cifra ridícula de 2,4 millones de euros en los presupuestos del gobierno, y creemos que se deben de alcanzar los 26 millones de euros para, entre otras cosas, poner en marcha los servicios a Villena y que realmente haya una modernización de la línea C1 a Elche, Vega Baja y Murcia", ha apuntado.

Los socialistas, entre otras cuestiones, pedían también un aumento de 100 millones en materia de carreteras con el fin de paliar el, a juicio de Campos, "abandono de la inversión en la N332, en la N340 y en la AP7". En este sentido ha denunciado que "vino Rajoy al aeropuerto a anunciar millones y millones, pero la realidad es que no aparece casi nada, sólo 170.000 euros por lo que demandamos un mínimo de 8 millones para que se comience a redactar y concluir los proyectos, para que la licitación sea una realidad en 2019". Otra de las cuestiones que los socialistas vienen defendiendo y que tenían su traslado en las enmiendas a los PGE, es que no haya más prórrogas de la AP7, para que en 2020 sea gratuita, así como que la autopista de circunvalación de Alicante sea libre de pago. Es por eso que se incluye una partida de 15 millones de euros para afrontar las bonificaciones que haya que pagar, así como que hasta que la AP7 sea libre de peaje, cuanto menos, haya liberaciones parciales.