Milagrosa Martínez lleva su ingreso en prisión al Constitucional

La exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez (PP) presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que su condena a 9 años de prisión en el marco de la trama Gürtel, confirmada por el Tribunal Supremo, vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Lo confirmó José María López Coig, uno de los abogados que ha defendido a la también expresidenta de Les Corts Valencianes y exalcaldesa de Novelda en este proceso relacionado con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. El letrado considera que el Supremo no ha respondido a los argumentos que solicitaba y que no hay ninguna prueba, directa o indirecta, que la implique. Por ello, interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una posible vulneración de su derecho a la presunción de inocencia en relación al de la tutela judicial efectiva y no descarta que el asunto acabe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Constitucional desestima el recurso. Añadió que la exconsellera elegirá el Centro Penitenciario de Villena para cumplir condena.