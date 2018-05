Los mensajes machistas de un edil del PP de Bellreguard

En su perfil de Facebook también aparecen publicaciones que criminalizan a los inmigrantes

«¿Qué van a querer las señoras? Yo ensalada...¿Y usted? Yo quiero un secreto (ibérico). Pues la cocinera, se tira al jefe. La muy puta...». «Hija, me han dicho que eres una maníaca sexual. ¿Quién? Un pajarito. ¿De qué tamaño?». Son solo dos de los muchos escritos que se pueden leer en el muro de Facebook del concejal del PP en el Ayuntamiento de Bellreguard, Paco Moratalla, con un marcado mensaje machista.

Ha sido el colectivo Som Arrels, que trabaja por el reconocimiento de los derechos y la igualdad de las mujeres en Bellreguard, el que ha hecho público la existencia de estos «memes» que el concejal ha compartido desde otras páginas en su perfil de la red social.

Se da la paradoja de que hace unos días, este edil votó a favor de una declaración presentada en el pleno por el mismo colectivo en el que se mostraba el apoyo a la víctima de «La Manada». Entre los mensajes que aparecen en el Facebook de Moratalla, sin embargo, alguno en el que se critica el posicionamiento de algunos colectivos, en concreto de los psicólogos, tras conocerse el fallo judicial.

Ninguno de los mensajes está escrito por el propio Moratalla, sino que este edil se dedica a compartir lo que aparece en otras páginas, ayudando, por tanto, a una mayor difusión de unas ideas que, según denuncian desde Som Arrels, cosifican e hipersexualizan a la mujer y que contribuyen a crear una imagen estereotipada del sexo femenino. Para el colectivo, Moratalla incluso comparte publicaciones «que hacen burla de la violación». Se refieren desde Som Arrels a escritos como «¡Dios mío, me has echado burundanga en la copa!, ¡has anulado mi voluntad y ahora me follarás salvajemente! Pero bébetela primero, ¿no?». La burundanga o escopolamina es un tipo de droga que anula la voluntad de la persona y que, habitualmente, se utiliza para violar a mujeres. Algunos de los «memes» no necesitan texto, ya que la propia imagen es suficientemente denigrante para las mujeres.

Además de este tipo de «memes» de carácter machista, el concejal popular también cuelga en su muro publicaciones con tintes xenófobos, algunos de ellas procedentes de una página de Facebook de un colectivo que viene a llamarse «Los Españoles Primero». Esta es una proclama que suelen utilizar colectivos de extrema derecha. La mayoría de estos escritos criminalizan a los extranjeros, ya que destaca titulares de prensa o vídeos sobre delitos o actos violentos cometidos por personas que no son españolas. Entre este tipo de frases aparece una en la que se pregunta «¿Cómo se puede enriquecer un país, con inmigrantes que no trabajan y ganan más que nativos que cotizaron durante 40 años?». También difunde escritos de otros perfiles de extrema derecha como Unidad Nacional Española.

Irene Cremades, portavoz de Som Arrels, pedía ayer a Moratalla «una disculpa y una rectificación» y asegura que llevarán a cabo nuevas acciones si no lo hace.

Este periódico habló ayer con el concejal, quien no entendía el revuelo que ha levantado este asunto. Cree, en primer lugar, que «se han sacado de contexto» y asegura que «son chistes que no he escrito yo, sino que son compartidos de otras páginas», aseguraba. «Ni siquiera hago ningún comentario, solo los comparto».



«Es libertad de expresión»

Moratalla asegura que «no estoy arrepentido» ni ve motivos para disculparse porque «no creo que haya hecho daño a nadie». Apela, además, a la «libertad de expresión» para justificar la publicación de estos mensajes y asegura que «quien me conoce sabe que le tengo mucha simpatía al colectivo femenino y hay mujeres que incluso les hace gracia lo que publico» y dice que en su muro también aparecen algunos mensajes a favor de las mujeres. A su entender, todo se debe a «una campaña de escarnio hacia mi persona» e intenta llevarlo al terreno político. «Pretenden tapar las vergüenzas del gobierno de Bellreguard porque hemos denunciado las irregularidades en la construcción de la Casa de la Música». Aunque Som Arrels es un colectivo que no está ligado a ningún partido, Moratalla considera que «hay simpatizantes de la izquierda».

El secretario local del Bloc-Compromís en Bellreguard, Aitor Alfonso, pidió ayer, a través de un comunicado, «la dimisión» del edil al considerar que «un cargo público como el que ocupa esta persona, que se debe al servicio de todas y todos los ciudadanos de Bellreguard, no debe de utilizar las redes sociales para fomentar el micromachismo y hacer apología a las violaciones».