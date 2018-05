Bonig exige la dimisión de todos los implicados del PSPV y de Compromís que «siguen cobrando» sueldo público

nLa líder del PP, Isabel Bonig, ha pedido al presidente de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que asuma responsabilidades políticas en la presunta financiación ilegal del PSPV y de Compromís en la campaña electoral de 2007. Algo que, en opinión de Bonig, se debe traducir en pedir la dimisión de todos los implicados que «siguen cobrando» en la administración valenciana. Durante un acto en Castellón, Bonig recordó que Ximo Puig y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, señalaban que los informes policiales constituían pruebas de la presunta financiación ilegal del PP. «Si eso se aceptaba y nosotros siempre hemos mostrado respeto por la actuación judicial y de la Policía, nosotros pedimos ahora coherencia», exigió para añadir que no ha oído a ninguno de los dos, especialmente al primero, decir «qué le parecen esos informes de la UDEF que hemos conocido este fin de semana y que confirman la presunta financiación ilegal del PSPV y de Compromís».

Así mismo, señaló que ayer mismo lunes el presidente de la Agencia Antifraude ha dejado claro que la prescripción «no se puede aplicar a la corrupción», en relación a que el viernes el presidente de las Cortes, Enric Morera, dijera en el Senado que «había prescrito todo». Morera, ex secretario general del Bloc -formación mayoritaria de Compromís- aseguró en una comparecencia parlamentaria que no hay ningún procedimiento judicial contra su partido por una supuesta financiación irregular. «No existe nada», señaló. «La prescripción se aplica en el ámbito jurídico, pero lo que no prescriben son las responsabilidades políticas», destacó Isabel Bonig, quien a su vez subrayó que «una jueza lo ha dicho en su auto y la Policía han demostrado indiciariamente la presunta financiación irregular de los socialistas y Compromís».