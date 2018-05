Oltra cifra en casi 300 millones el «saqueo» a la Comunidad por la F-1 y culpa a la gestión del PP

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que el ejecutivo autonómico facilitará a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación e información que exista en la Conselleria de Obras Públicas sobre el circuito de la Fórmula 1 en València construido bajo la presidencia de Francisco Camps para esclarecer los hechos en relación al movimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha dirigido a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para solicitar expedientes administrativos relacionados con la construcción del circuito.

Dijo desconocer si existía esa petición de información, pero subrayó que el departamento que dirige María José Salvador «facilitará toda la información» que se requiera para la investigación que se está llevando a cabo sobre la Fórmula 1.

En este sentido, criticó que la celebración de este evento «no iba a costar ni un solo euro a las valencianos» y «va camino de los 300 millones de euros el gasto que ha ocasionado», además de que «cada vez hay más indicios de irregularidad y de que el objetivo era que algunos hicieran el agosto y que a los valencianos nos costara más dinero de lo que cuesta un Hospital como La Fe». «Estamos hablando de un saqueo que nos ha costado casi 300 millones de euros. Imagínense cuántos colegios o centros de salud se pueden construir y cuántas personas podrían haber tenido la posibilidad de un empleo digno si este saqueo continuo no se hubiera producido», comentó oltra.

Preguntada por si se ha detectado borrado de archivos o destrucción de documentos, admitió que en alguna ocasión ha habido «falta de documentos», pero no necesariamente porque se hayan destruido, sino que puede ser que estén entre «el caos» de archivos que se encontraron. «Martillazos o evidencias de destrucción de documentación no le puedo decir, pero es cierto que hay documentos que no aparecen».