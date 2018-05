Ciudadanos mete en el saco de la corrupción a los socialistas y se ofrece como la «regeneración»

Cs reunió ayer a golpe de corneta a su directiva autonómica en la ciudad de Alicante después de que el PP haya recuperado la Alcaldía de la ciudad y seis días después de la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ayuntamiento alicantino. La sede del partido naranja de la Avenida Maisonnave acogió la segunda reunión de la cúpula del partido en la capital de provincia para abordar cuestiones que ahora mismo «preocupan» a la formación: su estrategia frente a los casos de corrupción, saco en el que ya meten al PP y al PSOE; el plurilingüismo y el espacio electoral en el que moverse como alternativa al bipartidismo.

Uno de los puntos centrales del encuentro de ayer fue el «censo» de investigaciones abiertas a cargos socialistas que ha realizado el partido. En total, Cs computa 17 casos en la Comunidad que afectan a los socialistas «en este momento», según los datos que ayer barajó la formación. Aprovechando las últimas novedades sobre las causas judiciales derivadas de la presunta financiación irregular del PSPV y tras conocerse la primera sentencia firme de Gürtel sobre exaltos cargos del PP, los de Albert Rivera hicieron un pozo común con socialistas y populares para autoproclamarse el partido de la regeneración.

En declaraciones a este diario, el portavoz del Comité Autonómico de Cs en la Comunidad, Fernando Giner, indicó que la corrupción en PP y PSOE «está alcanzando unos niveles que no podíamos imaginar. Estamos hablando de que están entrando en prisión personas que han sido conselleras, y además están siendo imputados cargos del PSOE que han ocupado responsabilidades a nivel nacional». Remarcó «la similitud que existe entre los casos de un partido y otro» que, subrayó, «coinciden en las formas, en los objetivos y en su modus operandis, así como en la forma que tienen de responder, que es el silencio». Según Giner, la extensión de la corrupción «demuestra que vivimos uno de los momentos más bajos de este bipartidismo decadente, muy diferente a la opción que presenta Cs».

Con las encuestas a su favor a un año de las elecciones, la formación de Albert Rivera tiene todavía que armar a sus líderes y candidatos. «Aún no estamos en ello, no se ha hablado. Estamos preparándonos para gobernar y ya llegaremos a las primarias», sostuvo Giner. Otro de los temas candentes fue el de la ciudad de Alicante, donde, según Giner, «el PSOE ha desaprovechado la oportunidad mientras que el PP no es digno de dirigir una ciudad como Alicante». «El PP se ha valido de la abstención de una tránsfuga y no sabemos a cambio de qué», dijo. «Se esperaba un cambio y nos hemos encontrado con un recambio», añadió el portavoz de los naranjas.

Preguntado por los ataques del presidente provincial del PP, José Císcar, a Cs el sábado pasado en el mitin del ADDA con Mariano Rajoy, donde Císcar dijo que Ciudadanos era un partido de veraneantes, Giner respondió que los populares están «perdidos». «No saben dónde se encuentran», añadió.

La reunión del comité autonómico contó con la presencia de Fernando Gimer, Emilio Argüeso, Luis Crisol, Yaneth Giraldo, Mari Carmen Sánchez, Vicente Ten, Toni Cantó, Juan Córdoba, Jesús Gimeno y los coordinadores provinciales José Aix, José Bustamante y Francisco Bataller.