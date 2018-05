Bonig pide responsabilidades a Oltra por ´La Manada´ de Alicante

La portavoz del grupo popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha exigido este jueves "responsabilidades políticas" a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ante la presunta agresión sexual a una menor fugada de un centro en Alicante y ha preguntado qué piensa hacer el Consell para que "sus hijas, nuestras hijas, no vuelvan a sufrir torturas y violaciones". Al respecto, el 'president' Ximo Puig ha afirmado que "de las violaciones tienen la culpabilidad los violadores" y ha criticado el uso que ha hecho del tema el PP: "Me parece repugnante".

En la sesión de control en Les Corts, Isabel Bonig ha censurado que Oltra no haya asumido "ninguna responsabilidad" ante lo ocurrido y no ha explicado "qué piensa hacer para que los protocolos de seguridad funcionen". "Simplemente dijo en rueda de prensa que ella no es responsable, que esas cosas pasan en todas las casas", ha dicho, para preguntar si las mujeres tienen que "encerrarse bajo siete llaves y no salir".

Ha cuestionado "por qué les resulta tan fácil hablar de La Manada", cuestión en la que el PP coincide, pero "no hablan de La Manada de Alicante", ha dicho la portavoz, que ha recordado que pidió a Puig una reunión y "se ha lavado las manos".

"Es su responsabilidad, coja las riendas en política social y explíquenos qué piensa hacer para que La Manada de Alicante pague judicialmente por sus hechos execrables". "Libertad siempre y protección a los menores siempre, y en todo momento responsabilidades políticas", ha concluido.

Puig ha replicado que "de las violaciones tienen la culpa los violadores" y España es "un Estado de Derecho y la justicia dará cuenta". "La violación es violación siempre, estamos trabajando de manera directa para que se acabe la discriminación masiva que padecen los niños que lo están pasando peor porque están radicalmente abandonados", ha dicho, para censurar a Bonig que "utilizar esto como lo ha hecho" le parece "repugnante".

La diputada del PP María José Catalá ha incidido en preguntar qué se ha hecho para evitar que casos como estos pueda producirse y Oltra ha censurado también el "uso repugnante" y que los 'populares' estén "mintiendo" sobre las explicaciones que ella misma dio de este hecho señalando que los menores llegada una edad salen a la calle.

"¿Quieren que tenga responsabilidades políticas?", ha preguntado, para señalar que eso sería equivalente a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque en España se cometen delitos. Así, ha concluido: "El único culpable de una agresión sexual es el agresor, lo que están es exculpando a los agresores, tendrían que hacérselo mirar".



HECHOS DESCRITOS POR LA POLICÍA

El pasado mes de marzo la Policía informó de la detención de ocho varones adultos y dos menores acusados de agredir sexualmente a tres menores de edad fugadas de un centro de menores. Según la nota oficial, los arrestados supuestamente ofrecían a las chicas drogas y dinero para conseguir que les acompañaran hasta un piso donde finalmente fueron agredidas.

La Policía concretó posteriormente que tres de esos ocho adultos ingresaron en prisión por delitos contra la indemnidad sexual, mientras que dos de ellos se remitieron a un Centro de Internamiento de Extranjeros por encontrarse en España en situación irregular, dos quedaron en libertad tras declarar ante el juez con medidas cautelares y el otro restante quedó libre una vez compareció ante la Policía.

Los dos menores detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, que pidió su ingreso en régimen cerrado, igualmente por delitos contra la indemnidad sexual, de acuerdo con las mismas fuentes. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la causa está abierta por los delitos de robo con violencia, detención ilegal, abuso/agresión de menores y hurto, auqnue la calificacción dependedería de la evolución de las investigaciones.