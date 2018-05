Los socialistas piden explicaciones por la censura a los insultos a jubilados alicantinos de la jefa de prensa de Rajoy en TVE

Los diputados de los socialistas valencianos en el Congreso han presentado una batería de preguntas escritas dirigidas al presidente de la Corporación de RTVE, José Antonio Sánchez, en las que le solicitan que explique quién dio la orden al director territorial de TVE en la Comunitat para que no se emitieran en el informativo regional el vídeo de la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, en el que insultaba y despreciaba a los pensionistas que se manifestaban ante el ayuntamiento de Alicante, el pasado 5 de mayo, ante la visita del presidente del Gobierno. También se realizará una pregunta oral en la Comisión Mista Congreso y Senado de RTVE.

Asimismo, exigen saber por qué el director del centro territorial de TVE dio, a su vez la orden a la editora de informativos de la Comunitat e impone su criterio sobre el de ésta, no dejando que se emitiera dichas imágenes. También han pedido al presidente de RTVE que explique qué medidas va a tomar para que no se vuelva a producir estas injerencias y censura. No obstante, el diputado socialista Herick Campos reivindica que "lo necesario es cambiar al presidente de la Corporación de RTVE, un cambio que la mayoría del PP en la Mesa del Senado está bloqueando". "Todo ello –añade Herick Campos- se constata que el PP quiere seguir ejerciendo el uso partidista de este medio público".

Campos ha lamentado que un medio público, pagado por todos los ciudadanos, esté supeditado a decisiones partidistas del PP para emitir o no una noticia sobre el Gobierno de España o sobre el PP o el PPCV, y ha mostrado todo el apoyo a la editora de informativos, así como al resto de profesionales de RTVE que trabajan todos los días por ejercer un servicio público de calidad e imparcial. El diputado del PSPV ha puesto en valor el proceso puesto en marcha por el Consell para tener una televisión pública imparcial, guiada sólo por criterios periodísticos y donde la elección de los responsables es por mayorías cualificadas y en procesos transparentes y abiertos. "En los medios de comunicación públicos hay otro modo de hacer las cosas", ha incidido Campos quien ha recordado que "con los socialistas al frente del Gobierno de España ya se demostró que es posible unos medios de comunicación públicos, independientes y de calidad".