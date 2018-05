Caso Gürtel: El Bigotes señala que "la verdad ha perdido" y anuncia que no colaborará más

El responsable de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, ha dicho hoy que "la verdad ha perdido" tras conocer por la prensa la sentencia del Tribunal Supremo del caso Fitur que le condena a 12 años y 3 meses de prisión y ha anunciado que no colaborará más con la justicia.

Ha sido el único de los 19 acusados que ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel, que ha dejado hoy visto para sentencia la Audiencia Nacional.

El Bigotes ha señalado que quería hablar de sus "sentimientos" tras conocer la sentencia de Fitur, que "muchas personas estarán celebrando". "Sacarán el confeti y a celebrarlo", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que, con esta sentencia, "haya perdido la verdad". "Hoy la verdad ha palmado, ha muerto", ha apuntado.

"Rezo para que más pronto que tarde todo esto llegue a un tribunal de derechos humanos, que ponga orden y no se deje amedrentar ni por la presión mediática ni por los sicarios mediáticos", ha señalado el Bigotes.

Y ha añadido: "Lo triste, lo desgraciado y lo lamentable es que los que me han hecho lo que me están haciendo seguirán sentados en sus despachos, pero, si me da Dios fuerza y vida, yo intentaré acabar con la carrera de todos ellos".

Visiblemente afectado, Pérez ha lamentado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado crean su versión cuando "les interesa" y ha señalado que "en momentos convulsos todo el mundo pide sentencias ejemplares", cuando debería pedir "sentencias justas".

"Estoy profundamente dolido y, mirando a la fiscal a los ojos, le puedo decir que hoy he decidido no volver a colaborar, porque hoy mirándola a usted creo menos en la justicia", ha señalado.

Con un escrito en la mano, el Bigotes ha reprochado que siempre se haya tenido que enterar de todas las resoluciones judiciales del caso Gürtel de la mano de "algún sicario mediático, de chorizos que mangan de algún cajón de un tribunal y se lo filtran a otro golfo para que lo publique".

Un lenguaje que el juez José María Vázquez Honrubia le ha reprochado y le ha reprendido por hablar de hechos que no son objeto del procedimiento. "Si opina un ministro, no voy a opinar yo", le ha contestado el Bigotes.

También ha explicado que nunca se ha lucrado por el caso Gürtel y que "nadie" encontró nunca "ni un céntimo" en su nómina. Sin embargo, ha dicho, lleva más de 4 años en prisión y, cuando le preguntan qué condena tiene, le dicen: "Hermanito, ¿a quién has matado, a cuánta gente has matado?".

"No he matado, no he secuestrado (...) Cuando cometes un delito económico, imagino que será para llevarte dinero al bolsillo. Desde hace 10 años vivo en una ruina personal y familiar importante", ha añadido.