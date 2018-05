Mónica Oltra: "Lo que tiene que hacer Rajoy es dejarse de turismo partidista y venir con la inversión y la financiación necesaria"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha calificado de "turismo partidista" la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de mañana sábado a Alicante al tiempo que ha afirmado que al PP solo le interesa la ciudad ahora que han "recuperado la alcaldía de aquellas maneras con sus ocho votos frente a los 14 que querían otra cosa". Oltra se ha expresado en estos términos este viernes durante la rueda de prensa posterior al Pleno del Consell, en la que ha instado a Rajoy a que lleve a Alicante "las inversiones y el dinero necesario" para la ciudad y la provincia, ya que "si la Comunitat ya tiene unas inversiones penosas en los PGE, la provincia de Alicante se lleva la palma". "Lo que tiene que venir Rajoy es con 'dineritos'", ha aseverado.

Así, la vicepresidenta del Consell ha retraído al presidente del Gobierno que "venga a ver al alcalde", cuando "no hay manera de tener una relación institucional" con el ejecutivo central. La portavoz ha manifestado que "hay más alcaldes en esta Comunitat" y que hay un gobierno valenciano al que le "resulta imposible tener una relación institucional normalizada" con el ejecutivo central. "Yo voy a un municipio y me da igual quien gobierne, nosotros avisamos a alcaldía, no a los concejales que más nos gustan", ha señalado Oltra, al tiempo que ha dicho "alegrarse" de que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, "haya tenido la suerte de recibir la visita" de Rajoy.