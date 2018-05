Sin minuto de silencio por Luisa Pastor en el pleno

n La sesión ordinaria del pleno de mayo de la Diputación de Alicante celebrada el pasado miércoles no incluyó un minuto de silencio para la expresidenta recientemente fallecida de la institución, Luisa Pastor, antecesora en el cargo del actual presidente, César Sánchez, quien estuvo al frente de la institución provincial entre 2011 y 2015.

La ausencia del gesto ha generado malestar entre algunos funcionarios, que han trasladado su indignación, incluso, a algunos diputados. Sin embargo, el mismo día del pleno ninguno de los miembros de la corporación lanzó ni una sola alusión a la expresidenta y muchos de ellos, preguntados ayer por este diario, tanto de la bancada del PP como de la oposición, señalaron que parece ser que no se contempló y, a la vista de las manifestaciones realizadas, tampoco se echó en falta. La Diputación mantiene por norma protocolaria hacer minutos de silencio en cada pleno por las víctimas de violencia de género, como así fue el pasado miércoles. Pero el minuto de silencio, sin embargo, no se realizó por Luisa Pastor. Fuentes cercanas a Presidencia explicaron que no se contempló y hay quien admitió que no se «cayó» en la cuenta, pero que «nadie» puede negar la cercanía del presidente Sánchez con la familia y con la misma Luisa Pastor. Otras fuentes apuntan a un claro descuido, pero recuerdan que el propio presidente ofreció el Palacio Provincial para llorar a Pastor cuando conoció su fallecimiento.