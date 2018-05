Fabra: «Había discrepancias en el PP»

Costa dice que nadie les prohibió trabajar con Gürtel y Gerardo Camps reta a la oposición a denunciar los gastos de representación.

El expresidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, afirmó ayer que era consciente de que había «discrepancias» entre la dirección regional y la nacional del partido sobre el pago del alquiler de Feria Valencia por el congreso nacional de 2008, pues se lo dijo el ex secretario regional Serafín Castellano. Alberto Fabra se pronunció así en la comisión de Las Cortes que investiga la gestión de Feria Valencia, donde dijo que durante su mandato, entre 2011 y 2015, la premisa fue que la gestión del recinto ferial fuera «autosuficiente» y que la Generalitat no tuviera que «inyectar» dinero para cubrir sus gastos corrientes.

El exdirigente del PP sostuvo que Serafín Castellano le expuso que los casi 600.000 euros del alquiler de la Feria por el congreso del PP de 2008 «los tenía que pagar la dirección del PP», dado que fue un congreso nacional, y que su número dos se encargaba de hacer las gestiones para intentar conseguirlo. Resaltó que, después de ir a juicio, ese importe se pagó y además lo hizo la dirección nacional, que era la postura que defendía la dirección regional.

Por su parte, el exsecretario general del PP de la Comunidad Ricardo Costa aseguró que nadie se dirigió a él para trasladarle que la dirección nacional del partido les prohibía trabajar con Orange Market, porque si hubiera sido así no habrían colaborado con esa empresa de la trama Gürtel. Costa contradijo así en la comisión de Las Cortes que investiga Feria Valencia al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien en esta misma tribuna afirmó que la dirección nacional dio órdenes de que no se contratara con las empresas del grupo Correa mediante una circular enviada a las organizaciones regionales y provinciales. Sí admitió que en 2009 recibió una llamada de Bárcenas en la que le comentó «que había un compromiso por parte de Francisco Camps de que el PPCV asumía los gastos» de dicho evento. Insistió en que no le llegó «ninguna directriz interna» del PPCV ni de la dirección nacional, porque de haber sido así «obviamente» todo el partido «hubiera dejado de trabajar con ellos». Preguntado sobre quién decidió traer a la Comunitat Valenciana a Orange Market y cómo contratar con esa empresa, Costa se remitió a su declaración judicial dentro de la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del partido, en la que según dijo fue «muy conciso y claro».



Sobrecostes

El exconseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, dijo por otro lado respecto al gasto de más de 1,2 millones en gastos de representación en Feria València que supone que estarían «debidamente auditados» y animó a los diputados de la comisión a presentar la «correspondiente denuncia» si no ven «bien los gastos». Negó que existieran sobrecostes. Dijo que eran «modificados legalmente establecidos» y criticó el actual decreto aprobado por el Consell del Botànic porque en caso de que ahora apareciese algún «sobrecoste no justificado», no se podría recuperar el dinero porque la Generalitat ya no tiene la posición de avalista.