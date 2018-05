Costa en las Cortes: "Nadie del PP nos prohibió trabajar con Gürtel"

El ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa ha asegurado este jueves que "nadie" se dirigió a él "en ningún momento" para trasladarle que la dirección nacional del partido les prohibía trabajar con Orange Market, porque si hubiera sido así no habrían colaborado con esa empresa de la trama Gürtel. Costa ha contradicho así en la comisión de Les Corts que investiga Feria Valencia al extesorero del PP Luis Bárcenas, quien en esta misma tribuna afirmó que la dirección nacional dio órdenes de que no se contratara con las empresas del grupo Correa mediante una circular enviada a las organizaciones regionales y provinciales.

Ha insistido en que no le llegó "ninguna directriz interna" del PPCV ni de la dirección nacional, tanto cuando era secretario general del PPCV como previamente cuando era vicesecretario, de no contratar con Orange Market, porque de haber sido así "obviamente" todo el partido "hubiera dejado de trabajar con ellos". Preguntado sobre quién decidió traer a la Comunitat Valenciana a Orange Market y cómo contratar con esa empresa, Costa se ha remitido a su declaración judicial dentro de la causa que investiga la supuesta financiación ilegal del partido, en la que según ha dicho fue "muy claro y muy conciso", y en la que se ratifica "plenamente".

Costa ha rechazado que él intentara introducir a Orange Market en las diputaciones, aunque ha admitido que sí lo hizo en las "estructuras locales y provinciales" del partido, porque era la empresa que el presidente del PPCV, Francisco Camps, "quería que organizara sus actos". "Por tanto, si Camps iba a Castellón, yo hablaba con la dirección provincial del partido y les decía que la empresa que iba con el presidente era Orange Market", ha agregado.

Ha admitido que Camps y él eran quienes tenían la relación más cercana en los años 2007 y 2008 con esa empresa de la trama Gürtel, y a la pregunta de si sabía que Camps tomaba decisiones al margen de él ha afirmado: "El presidente del partido, desde luego en el mío, no pide siempre permiso u opinión al secretario general".