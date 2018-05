Miguel Zaragoza hará efectiva su dimisión como diputado provincial los próximos días

Miguel Zaragoza hará efectiva su dimisión como diputado provincial de Bienestar Social los próximos días, según un comunicado remitido este miércoles a la dirección provincial. En este escrito asegura que dicha dimisión "no fue porque me sintiera responsable de haber realizado acto alguno que fuera reprochable, sino para cumplir con el compromiso firmado con el Partido Popular y que adquirimos todos los candidatos que se presentan bajo las siglas de nuestro partido a las distintas elecciones". El Partido Popular Provincia de Alicante agradece a Miguel Zaragoza su "generosidad, tanto por su renuncia para no perjudicar al Partido Popular como a sus compañeros concejales y diputados, como por su compromiso y entrega en favor de los ciudadanos a lo largo de su vida política".

"Los que nos dedicamos a la política debemos dar ejemplo de honestidad y coherencia con nuestra propia conducta y valores para con la sociedad y para con el partido político al que perteneces y las siglas que representa", indica Zaragoza en este comunicado. Esgrime como "principal" motivo de su dimisión que "no puedo permitir que mis compañeros y compañeras concejales y diputados provinciales vean afectado su quehacer diario para con los ciudadanos sufriendo continuos ataques por mi situación procesal".

Zaragoza recuerda que "desde el minuto uno en el que se comunicó que estaba siendo investigado por si era conocedor de unos supuestos hechos con respecto a la concesión de la Clínica Gran Alacant" presentó su dimisión a los órganos del Partido Popular y al presidente de la Diputación Provincial, aunque no fue aceptada.

El ex alcalde de Santa Pola quiere "dejar claro que en absoluto jamás he cometido acto alguno que por acción u omisión pueda ser reprochable ni ética ni jurídicamente, lo que quedará demostrado ante las instancias pertinentes". No obstante, continúa, "lo que no puedo permitir es que mi partido se vea afectado en lo más mínimo por esta situación y, en coherencia con ello, voy a hacer efectiva mi dimisión en los próximos días", que ya en su momento puso a disposición.

Esta dimisión, asegura Zaragoza en este escrito, "no significa que desde mi nueva situación no salvaguarde mi honor en cuantas instancias sean necesarias y, en definitiva, no ejerza los derechos que tengo para defender mi honor" en calidad de "santapolero, como ex alcalde de mi pueblo, como político y, lo que es más importante, como persona, por el bien de mi familia y de todas las personas que han confiado en mí".

El Partido Popular Provincia de Alicante muestra su agradecimiento a Miguel Zaragoza por "generosidad, tanto por su renuncia para no perjudicar al Partido Popular y a sus compañeros concejales y diputados, como por su compromiso y entrega en favor de los ciudadanos a lo largo de toda su vida política durante los doce años como alcalde y como diputado provincial y autonómico".

"Expresamos nuestro convencimiento de que la actuación de Miguel Zaragoza a lo largo de todos estos años ha estado siempre presidida por la única y exclusiva finalidad de servir y ayudar de manera altruista a las personas, especialmente a las más necesitadas", afirma la formación.