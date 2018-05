La nueva líder de EU aboca el futuro de la marca a las coaliciones y pide cerrar heridas

La nueva coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez, reconoció ayer que en la formación hay «heridas» derivadas de las discrepancias «propias de organizaciones democráticas» y apostó por reeditar un pacto «A la valenciana» para que el partido vuelva a tener representación en Las Cortes autonómicas tras las elecciones de 2019. Pérez, que fue elegida el pasado sábado por el Consell Polític Nacional de EU con 64 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, reconoció que la organización «acaba de terminar un proceso» y presenta «heridas», pero que de esas discrepancias saldrán «fortalecidos» en una nueva etapa en la que es «imprescindible para la sociedad valenciana que la formación vuelva a tener representación en el parlamento valenciano».

La diputada provincial en València ha señalado que aunque EU no obtuviera representación en Las Cortes en 2015, no quiere decir que no tenga fuerza al tener, dijo, «una presencia considerable a nivel municipal». La coordinadora destacó que «quieren confluir» porque «está en su ADN» y aseguró que «les gustaría mucho reeditar el pacto «A la valenciana» (coalición electoral entre Compromís, Podemos y Esquerra Unida configurada en las elecciones generales de 2016), al que podrían sumarse otras fuerzas políticas. Todo ello a sabiendas de que, en estos momentos, su único pacto posible es con los morados para 2019.

Tras la elección de Pérez, el Consell Politic aprobó también una nueva ejecutiva formada por doce personas, cuyas vacantes, serán proporcionales a los resultados obtenidos en el proceso asambleario por las otras candidaturas, entre ellas la de Rosa Albert, donde figura de número dos el hasta ahora excoordinarior, David Rodríguez, y la diputada alicantina, Raquel Pérez.