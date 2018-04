Puig asegura que "nunca" se ofreció a Belmonte un sueldo por respaldar a Eva Montesinos a la Alcaldía de Alicante

El 'president' de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este viernes que el equipo negociador "nunca" ofreció un sueldo a la edil no adscrita y ex de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, para que respaldara a la candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, en el pleno de investidura de la semana pasada.

Puig se ha referido así en Alicante al ser preguntado por la insinuación de Belmonte en una intervención en el pleno ordinario celebrado ayer jueves, en la que apuntó que la izquierda le había ofrecido en la negociación un sueldo de 3.500 euros e ir en las listas a las elecciones del año que viene.

El voto en blanco de Belmonte impidió al PSPV lograr la mayoría absoluta en la corporación y así la vara de mando local, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri por su doble procesamiento, pasó al PP por ser el partido más votado en las pasadas elecciones locales de mayo de 2015.

En atención a los medios, tras la clausura del XI Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación al Desarrollo, Puig ha opinado que las declaraciones de Belmonte demuestran "sus escasas convicciones" y, por ello, ha considerado que "no tiene ninguna credibilidad".

"Por todo lo que se me ha hecho llegar, nunca se le ha ofrecido nada económico y lo único que se ha ofrecido, que está firmado, es de carácter político", ha relatado y ha precisado que con independencia del resultado "es lo razonable".

Asimismo, ha tachado de "ridículo" que el PP haga de la situación "otra cortina de humo" porque "estamos ante una situación bastante lamentable como para seguir en esta deriva". Por ello, ha pedido ir a un "espacio de normalización" y en el que "los ciudadanos tomen nota de lo que ha ocurrido".



Encuentro con Barcala

Preguntado por la petición del nuevo alcalde, Luis Barcala, para mantener un encuentro, el presidente del Consell ha sostenido que la petición llegó ayer jueves por la tarde por carta, "pero no hay ningún problema".

Así, ha asegurado que cualquier persona que quiera "interlocular" con él "lo tiene fácil". "No soy como el Partido Popular. Fui alcalde 17 años, y solo una vez fui recibido por el 'president' después de centenares de cartas", ha afirmado.

"Es otra manera de gobernar. El Gobierno valenciano es abierto, leal y lo que quiere es solucionar los problemas y que sabe que por encima de los problemas y sabe que por encima de los partidos políticos están las instituciones y las personas", ha razonado.

Por ello, ha aseverado que el encuentro se celebrará pero le ha reclamado a Barcala que antes "el ayuntamiento puede ir resolviendo algunas de las cosas de las que hablé ayer aquí, para ir solucionando problemas de las personas, que de eso se trata".



Crisis en Alicante

Sobre la situación vivida en la agrupación local, con la destitución el lunes de Eva Montesinos como portavoz municipal y su restitución el miércoles, Ximo Puig ha alegado que "no ha sido la mejor semana" y ha defendido actuar "siempre" pensando en los ciudadanos y en "de qué manera el PSPV puede ser más útil para la ciudad".

Así, ha opinado que la agrupación local "está mejor" que a principios de semana y ha dicho que es "favorable" al diálogo "externa e internamente", porque es "un fin".

Sin embargo, ha pedido "ideas" en favor de la "cohesión" y "no planteamientos que producen confrontaciones estériles e innecesarias" y ha considerado que se está "encauzando" la situación. Además, ha señalado que será el partido "en un tiempo" quien determine el candidato local a la Alcaldía, aunque "en este momento la líder del grupo municipal es Eva Montesinos".



Mata, sobre Belmonte: "El PSPV no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión y tenemos primarias"

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, ha indicado este viernes, preguntado por si esta formación ha ofrecido a la edil no adscrita y ex de Guanyar en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, ir en sus listas electorales, que el partido "no puede ofrecer a nadie ir en listas porque las hace una comisión" y además celebra "primarias" para elegir "a los cabezas" de cada candidatura.

El también portavoz socialista en las Corts Valencianes se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer el informe emitido por el PSPV sobre su financiación.

"El PSPV no puede ofrecer a nadie ir en listas, entre otras cosas, porque las hace una comisión de listas y tenemos primarias para los cabezas", ha respondido Manuel Mata. "Nosotros no podemos proponerle a nadie que vaya en una lista. No podemos hacer eso", ha insistido.

Por otro lado, preguntado por el sueldo que dice Belmonte que se le ofreció para que respaldara a la candidata socialista a la Alcaldía de Alicante, Eva Montesinos, en el pleno de investidura de la semana pasada, el responsable socialista ha comentado que la concejala no adscrita está, "desde que fue expulsada de Guanyar Alacant, diciendo que ella tiene derecho a tener la aportación que tienen todos los concejales para llevar a cabo su tarea política".

"Eso no es una revelación inesperada. Es la reivindicación que ella hacía y que creo que le parece bien a mucha gente", ha apuntado Mata. "En las conversaciones que hubo, al principio, públicas y notorias, siempre Nerea Belmonte lo que decía, no lo reveló ayer, es que quería ser como los demás concejales y tener un salario", ha agregado.

En este sentido, el representante del PSPV ha indicado que "el secretario del Ayuntamiento ha emitido un informe diciendo que Nerea Belmonte tenía derecho a eso" y que hay "una reciente sentencia del Tribunal Constitucional decía que tenía derecho a eso".

Tras ello, Manuel Mata ha considerado que "había una coincidencia entre Ciudadanos, entre Compromís y entre el PSPV, dada la sentencia del Tribunal Constitucional y lo que decía el secretario", para atender ese derecho. No obstante, ha matizado que para hacerlo efectivo "había que modificar el Reglamento de Orgánico Municipal".



"No se le ofrecía ninguna cantidad"

Preguntado por la cantidad que la edil decía que se le había propuesto como sueldo, Mata ha respondido que "no se le ofrecía ninguna cantidad".

"Ella decía: quiero cobrar del Ayuntamiento de Alicante como todos los concejales porque lo dice el secretario y lo dice el Tribunal Constitucional. Entonces, PSPV, Cs y Compromís decían que es de justicia" y que "ya se tramitará", ha expuesto, al tiempo que ha subrayado que "no es que nadie le dé un sueldo".