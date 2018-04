El PSOE de Alicante convoca nueva ejecutiva para restituir a Montesinos como portavoz

Forzada por la dirección del PSPV, la cúpula de los socialistas alicantinos ha convocado para hoy una nueva reunión de su ejecutiva a partir de las 19.30 horas para restituir a Eva Montesinos en el cargo.

La marcha atrás se produce después de la intensa polémica que se generó este pasado lunes con la destitución unilateral de la que fuera hace una semana candidata a la Alcaldía de Alicante.

La dirección de los socialistas valencianos tiene el compromiso de la Ejecutiva de Ángel Franco de ofrecer esa respuesta durante la reunión que se celebrará esta tarde.

Hasta tres convocatorias, con dos modificaciones del orden del día, ha tenido que realizar esta mañana el secretario de Organización del PSOE alicantino, Pedro Ródenas, ante las quejas de la militancia.

En la convocaría inicial, el único punto del orden del día era "informe del secretario general". Minutos después, se ha informado de una modificación del orden del día, que ha pasado a tener dos puntos: "Informe del secretario general" y además "acuerdo para el grupo municipal socialista de Alicante". Sin embargo, las quejas de la militancia por deslizar un acuerdo supuestamente impuesto han propiciado el, por ahora, último cambio, que ha dejado el orden del día en los siguientes puntos: "Informe del secretario general" y "Propuesta de acuerdo para el grupo municipal socialista".

La convocatoria coincidirá, además, con laa la ciudad.

Fuentes del PSPV explicaron que esperan una respuesta política de la dirección socialista de Alicante al conflicto que han generado.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, por su parte, afirmó hoy que la ejecutiva nacional del partido es partidaria de que Eva Montesinos siga como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, y que espera que "impere" el "sentido común". "Es evidente que hay una situación que no es una situación querida para nosotros; creemos que se reconducirá", ha afirmado Puig a los periodistas en referencia a la decisión de la ejecutiva local del PSPV de Alicante de apartar a Montesinos de la portavocía del grupo municipal.



Preguntado sobre si se descarta nombrar una gestora en el PSPV de Alicante, ha contestado: "de momento vamos a ver cómo transcurren los acontecimientos, y yo espero que el sentido común impere". Ha admitido que la opinión de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE respecto a la continuidad de Montesinos "es obvia", y ha añadido que ahora hay que ver "cómo se traduce eso". "Este es un problema no fundamental, pero sí que desde luego es una cuestión que preocupa, porque en estos momentos necesitamos que Alicante recupere la normalidad", ha manifestado.



Puig ha considerado que "va a ser difícil" recuperar esa normalidad, porque Alicante tiene ahora un alcalde, Luis Barcala (PP), "con una minoría muy grande, que no representa realmente la legitimidad de lo que salió en su momento en las elecciones". En cualquier caso, Puig ha hecho un llamamiento a que "cada uno actúe como factor de moderación y de progreso de la ciudad de Alicante, que se merece desde luego lo mejor".



El presidente ha asegurado además que la Generalitat "tiene un plan" para Alicante, donde está invirtiendo y actuando "de una manera decidida", y así "va a continuar siendo", de manera que van a acabar todos los proyectos que iniciaron esta legislatura, que será una de las "más provechosas" para esa ciudad.