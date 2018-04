Otra batalla por el control de Podemos en Alicante pendiente de las elecciones de 2019

Los morados ratifican que entierran a Guanyar.

Podemos ha iniciado ya el periodo de renovación de sus direcciones locales que se abrió el viernes pasado y que acabará el próximo 21 de junio. Los morados elegirán en asambleas ciudadanas la composición de sus consejos municipales -órganos locales de dirección del partido- y a sus secretarios generales, un proceso que afectará en total a 48 localidades de la provincia. En la ciudad de Alicante el actual secretario local, Pascual Pérez Cuenca, que ayer mismo presentó su candidatura a la secretaría general, tendrá como competidora a la diputada autonómica Llum Quiñonero, mujer de confianza del exsecretario autonómico de Podemos y exsíndic en las Cortes Valencianas, Antonio Montiel, procedente de la corriente «errejonista».

La lista ganadora en el anterior proceso asambleario que lideraba Pérez Cuenca incluía a Quiñonero, que forma parte actualmente del consejo ciudadano municipal. Pero esta vez la parlamentaria ha optado por jugar sus cartas y presentar candidatura propia a la secretaría, según aseguró ayer a este diario. Todavía no la ha formalizado, pero la diputada aseguró que era cuestión de horas. Desde noviembre de 2016, que es cuando salió elegida la lista de Pascual Pérez Cuenca , Podemos ha logrado instalarse en la ciudad como partido político sin grandes conflictos

Hasta entonces y durante un año, el partido estuvo dirigido en Alicante por una gestora surgida del «pucherazo» en las primarias que acabó con la expulsión de la mayor parte de la anterior ejecutiva, que tenía a Jesús Bustos al frente. La elección a la secretaría local de los municipios alicantinos -entre los que se encuentran, entre otros, Elche, Altea, Alcoy, Orihuela o San Vicente- encarrila a su ganador a la cabeza de lista para los comicios de 2019. Aunque la secretaría local no le da ese puesto automáticamente, le otorga peso para ello. Como adelantó este periódico, los morados no concurrirán a los comicios bajo ninguna marca instrumental como Guanyar, a su marca blanca de EU. Podemos adoptará sus propias siglas, según señalaron ayer fuentes de la formación, que ratificaron que Guanyar es una marca enterrada y amortizada. Hasta el próximo día 21 de junio no se sabrá la lista ganadora.