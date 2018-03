Estañ aboga porque Podemos entre en un Consell ´progresista" tras las elecciones de 2019

El portavoz de la formación morada señala que el Consell aún no ha logrado el cambio estructural "al que aspirábamos" y admite que coincide más con Compromís que con el PSOE

Si es por su actual secretario general en la Comunidad y portavoz en las Cortes Valencianas, Antonio Estañ, Podemos no volverá a quedarse esta vez fuera del Consell. En una entrevista concedida a Europa Press, aseguró que de cara a las elecciones de 2019 el objetivo es "ampliar la mayoría progresista y, si eso se da, entrar al gobierno".

Ahora bien, Estañ puso condiciones: "Si estamos, que estemos con la capacidad no de ser el socio minoritario, sino de ser capaces de marcar nosotros los tiempos y las políticas". Y eso dependerá de que Compromís y Podemos estén "en disposición de sumar más que el PSPV". "En eso vamos a trabajar y ahí sí que nos plantearíamos una entrada que, como siempre, tendrían que decidir las bases, pero creo que es lógico, para mí sería el argumento que no me haría dudar de 'entramos'", ha agregado.

Mirando al pasado, en el que Podemos optó por quedarse como socio externo del Consell, considera que en esa "no entrada operaban otros factores" como la juventud del partido y está "satisfecho" con la labor realizada: "Hemos tenido nuestra función y la estamos cumpliendo bien porque hay algunas cosas que desde dentro tampoco habríamos hecho".

La posibilidad de que Podemos, firmante del Pacte del Botànic que ha dado sustento al actual Govern de PSPV y Compromís, acabara entrando en el ejecutivo valenciano se ha sopesado en algunos momentos a lo largo de la presente legislatura. No obstante, la formación morada acabó por desestimar esta opción, lo que le permitió mostrarse crítico con algunas de las posturas del Consell de Ximo Puig como la tasa turística.

Al respecto, en la citada entrevista, Estañ puntualizó que "orgánicamente no se planteó, no llegó a haber una oferta ni un debate interno" y cree que "el Consell tampoco lo tenía muy claro por cómo se establecieron las consellerias y el mestizaje famoso". "Yo, sin una hoja de ruta muy clara, no era muy partidario", confiesa.

En esa entrevista, Estañ también abordó su propio futuro político de cara a esos comicios del próximo año: señaló que estará "donde haga falta" y donde le pidan que esté, independientemente de su posición orgánica. No obstante, ante la pregunta de si se presentaría si las primarias fueran mañana asegura: "Si fueran mañana, sería complicado no presentarme".



Mejor con Compromís que con el PSPV

A punto de cumplirse los tres primeros años de legislatura, considera que "más o menos" se ha conseguido el objetivo de regeneración institucional y lucha contra la corrupción pero en la recuperación de servicios públicos y cambio de modelo productivo "queda algo por andar".

"Se ha avanzado, pero aún no ha habido un cambio tan estructural como el que nos planteábamos", sostiene Estañ, que reclama un mayor avance en la protección territorial, la lucha contra el cambio climático, la gestión de residuos, industria o turismo. A corto plazo, prevén plantear medidas en materia de alquiler y en educación, relacionadas con el personal interino, donde "tampoco se ha avanzado mucho".

Preguntado sobre si Podemos se hubiera sentido más cómodo con una Presidencia en manos de Compromís, ha indicado que comparten "mucho más" con la coalición que con el PSPV y notan que los socialistas "a veces no toman decisiones que puedan generar algún tipo de conflicto aunque vayan a beneficiar a la mayoría". "Parece que Ximo Puig se siente muy cómodo en esa imagen de centralidad, de haberse atraído ahora a los grandes empresarios con el tema de la infrafinanciación", ha insistido.

"Ahí le marca más el ritmo el PSPV a Compromís que al revés, y cuando hemos tensionado hemos visto a Compromís un poco dudoso, si tuvieran la presidencia las cosas serían muy distintas", asegura.

Sobre la reforma de la financiación, critica que desde el PP e incluso desde el PSOE, se trate de "llevar esto a una competición entre comunidades" porque "ahí es imposible que salga bien" y aboga por una "revisión general". No obstante, considera que el Gobierno central "lo está usando como herramienta para negociar y para controlar determinadas políticas" y puede a través del FLA ejercer un control de las finanzas que de otro modo no tendría.

"No creo que hasta que se solucione lo de Cataluña vayan a dar una respuesta, no confiamos en Montoro y tampoco en que el PSOE vaya a apretar a nivel estatal", admite.



"Que el Consell no se congele"

Ante la posibilidad de que este próximo año las tres patas del Botànic puedan evidenciar en mayor medida sus discrepancias, Estañ asevera: "Ya está todo el mundo asumiendo que no vamos a firmar los próximos presupuestos y yo estoy por hacerle una oferta ya al Consell porque parece que entramos en un clima preelectoral que todo lo que se haga es de cara a las elecciones. Eso tiene su parte de lógica porque la fecha se acerca, pero aún queda un año, las legislaturas son de cuatro años".

Por ello, subraya que a la formación morada lo que le interesa ahora "es que el Consell no se congele, que no esté en esta dinámica de 'no vamos a meternos en líos' porque aún quedan temas muy importantes". "Quitando los presupuestos, que es un momento más de tensión, lo que a nosotros nos dirige es que se cumpla el pacto y ahí estaremos tensionando", advierte.

Sobre las perspectivas electorales autonómicas para Podemos, admite que la cuestión catalana les ha "pasado factura" porque "en un escenario tan polarizado una propuesta de consenso siempre cuesta más", pero considera que "el espacio Botànic está más o menos consolidado" y Ciudadanos "va a crecer mucho pero sobre todo va a ser trasvase del PP, que está acusando el desgaste de no gobernar" y al que le espera "un calendario judicial terrible".

No obstante, considera que "tampoco se va a mantener el eje catalán un año", criticando asimismo que los 'populares' "intenten crear ese espantajo del catalanismo" en la Comunitat.

Precisamente de cara a las autonómicas Estañ asegura que no apuesta por "una confluencia del día antes de las elecciones" con Compromís y otras fuerzas porque "eso ni anima a la gente a votar ni luego tiene recorrido postelectoral". Aboga, por el contrario, por "empezar a trabajar desde lo concreto con Compromís, con EU, pero no solo, y ver si a partir de ese trabajo concreto se puede ir conjuntamente a las elecciones".

"Pero no que vayamos cada uno por nuestro lado y luego el día de antes, en una negociación en una mesa, digamos 'venga, vamos juntos', porque eso no funciona. Desde mi punto de vista no funciona y se vio en las anteriores elecciones", ha indicado.



¿Podemos en los ayuntamientos?



A nivel local, Podemos lanzará una consulta sobre si concurrir como tal a los comicios y la idea es "mantener la autonomía local" para que en cada localidad se tomen las decisiones pero "con un paraguas común".

Según Estañ, algunos nombres de marcas que hayan funcionado se podrán mantener, pero en otros casos "igual hay que ir con la marca de Podemos". En Alicante admite que "Podemos como partido nunca ha estado en Guanyar Alacant" y en València su opinión es que "a día de hoy vería complicado que se mantuviese València en Comú con ese nombre".