El Consell pide a Madrid dinero extra para la Comunidad por el freno a la financiación

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, exigió ayer al Gobierno central que deje de utilizar a Cataluña como «excusa de mal pagador» para no reformar el sistema de financiación autonómica. «Cataluña ha sido la gran excusa, es que no se está haciendo nada en España, nada», lamentó. Soler pronunció en estos términos durante el turno de preguntas tras su conferencia «Hacienda, sector público y modelo económico en la Comunitat Valenciana: Bases del futuro» en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea. En su opinión, un nuevo sistema de financiación «donde todas las comunidades del Eje del Mediterráneo tengan los recursos que merecemos y que merece nuestra gente que paga sus impuestos, mal no hará en el tema de Cataluña». «No creo que lo resuelva», admitió, pero insistió en que «mal no hará».

Así, se dirigió al Ejecutivo central para remarcar que «ya está bien de poner excusas que no hacen más de dilatar la solución». En todo caso, advirtió de que la Generalitat «no aprobará un nuevo sistema de financiación si no se compensan las carencias financieras del pasado», dijo, en relación con la quita de la deuda que reclama el Consell. Mientras el nuevo sistema de financiación autonómica no esté diseñado, Soler pidió al Gobierno «medidas transitorias» que pasan por una aportación extraordinaria para la Comunidad Valenciana, avanzar las liquidaciones de ejercicios anteriores y clarificar la previsión de ingresos fiscales de acuerdo con los cuadros macroeconómicos.

Por otro lado, el conseller desveló que la Generalitat ha detectado más de 2.000 defraudadores y ha recuperado entorno a 10 millones de euros en lo que va de legislatura.