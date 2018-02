El Bigotes: "Yo no he corrompido a nadie. Ya eran corruptos"

El exdirectivo de Orange Market en la Comunitat Valenciana, Álvaro Pérez "El Bigotes" ha declarado esta mañana en el Congreso de los Diputados que "yo no he corrompido a nadie, porque ya eran corruptos". El Bigotes comparece desde las 9.30 horas en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP. 'El Bigotes', exdirectivo de Orange Market, cumple doce años y medio de prisión por los contratos de 'Gürtel' para los espacios de la Generalitat Valenciana en Fitur, pero está también acusado en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Aunque está recluído en la cárcel de Valdemoro, 'El Bigotes' ha pedido un permiso judicial para poder acudir a la Cámara Baja, según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El exdirectivo de Orange Market también ha asegurado sobre los empresarios que han admitido haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) que "pagaban con alegría y felicidad... ¿Ha visto llorar a alguno en el juicio, donde han venido, han pactado con la Fiscalía y se han ido a su casa?". Aunque ha rechazado admitir que existía una red clientelar en la Comunitat Valenciana. "Eso debe decirlo un juez. Pero les debían favores o les tenían que pagar de otra manera. Pero usted vea los empresarios que les han atizado y vea las obras públicas que les han dado... Y verá si han recibido más o menos".

Pérez cree que no se han tomado todas las medidas que se debieran contra los donantes del partido, y en ese capítulo ha citado en concreto a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal,Álvaro Pérez también ha admitido que tenía hilo directo con el secretario del PPCV, Ricardo Costa, y que éste, a su vez, cumplía órdenes de Camps. En su comparecencia de hace dos semanas en el juicio de la trama valencia de Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional, Pérez, a quien la Fiscalía pide 27 años de cárcel, señaló al expresidente valenciano Francisco Camps como la persona que dio la orden al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa para que la trama Gürtel facturase los actos de campaña de 2007 y 2008 del PP valenciano a otros empresarios. "Advertimos que era un despropósito, pero era la única forma de cobrar. Nunca le hemos dicho a nadie cómo nos tiene que pagar".



A su juicio, de los nombres de la supuesta financiación ilegal del PP "están los que han salido" y, si alguien falta por salir, son los donantes y ha invitado a examinar la lista y compararla con los contratos y obras públicas que han recibido.



¿Dónde están los atizantes?



Según ha recordado, él no aparece en los llamados 'papeles' del extesorero Luis Bárcenas, pero está compareciendo en la comisión de investigación, y en cambio hay nombres de esa supuesta contabilidad paralela del PP que ni se les ha llamado a declarar ante ninguna instancia, y ha citado en concreto dos nombres: Ignacio López del Hierro y Castillo, marido de Cospedal, y Ángel Pîñeiro, un amigo de la infancia de Mariano Rajoy que fue su "edecán".

"Figuran como atizantes (donantes), iban a soltar el mondongo y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. A lo mejor es que tienen algún privilegio --ha protestado--. Me gustaría que vinieran mañana aquí como yo".

El cabecilla de la Gürtel valenciana ha aprovechado para señalar en otro momento que, en cambio, hay secretarias de las empresas de la trama que ganaban 1.000 euros que están condenados a ocho años o funcionarios "condenados a un porrón de años" y que sólo "pasaban por ahí".

'El Bigotes' y 'El Yonki del dinero'



La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP continua este martes recibiendo a más comparecientes, tras la declaración el pasado día 6 del jefe de 'Gürtel', Francisco Correa.

También para este martes se espera el testimonio de Marcos Benavent, el autodenominado 'Yonki del dinero', que está procesado por las presuntas irregularidades cometidas cuando fue gerente de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia. Benavent colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y su testimonio fue clave en la llamada operación Taula contra la cúpula del Partido Popular en la provincia de Valencia y su presidente, Alfonso Rus.