Los socialistas valencianos censuran a Rajoy por su ataque al valenciano y su silencio sobre la corrupción y la financiación

El PSPV ha remarcado este lunes que no apoya la vigencia del artículo 155 de la Constitución para modificar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña como ha propuesto el Gobierno, pese a que algunos 'barones' del PSOE han salido en defensa del castellano en Cataluña y han abogado por garantizar el derecho de los padres a elegir el idioma vehicular en el que estudien sus hijos. Así, preguntada por si los socialistas valencianos apoyan esa iniciativa del Ejecutivo, la secretaria de Educación del PSPV, Inma Sánchez, ha subrayado: "No. Así de claro".

Sánchez ha comparecido en rueda de prensa acompañada por el portavoz de la formación, Jorge Rodríguez, para hacer un balance sobre las políticas educativas puestas en marcha en la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por la posición de los socialistas valencianos sobre esta decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al respecto, ha asegurado que el PSPV no respalda esta que se modifique el modelo lingüístico en Cataluña. "No. Así de claro", ha aseverado, para señalar seguidamente que la Comunidad Valenciana es un territorio bilingüe que cuenta con dos lenguas oficiales: el valenciano y el castellano.

En este sentido, ha defendido la ley de plurilingüismo, aprobada la semana pasada en las Cortes, que "lo único que busca es dar respuesta a que el alumnado aprenda tres lenguas --castellano, valenciano e inglés--, al finalizar su escolarización", ha indicado, para señalar que será la comunidad educativa de cada centro educativo la que escogerá la lengua. De este modo, no considera que el anterior decreto de plurilingüismo, que fue suspendido cautelarmente por el TSJCV, "fuera un error porque estaba "participado por los padres" y buscaba mejorar el sistema educativo, pero sí ha reconocido que estaba "más fragmentado" por los niveles a escoger, que la actual ley.

Por ello, ha acusado al PP, que votó en contra de esta norma, de "querer hacer creer a los valencianos que aquí estamos en un estado independiente y que somos igual que Cataluña", cuando "eso no es verdad". "Ese problema solo está en la cabeza de las personas que no quieren trabajar por la educación y la Comunitat", ha considerado. Asimismo, ha criticado que la síndica del PP y presidenta del partido en la Comunitat Isabel Bonig, apuntará durante el debate parlamentario que al final con esta ley el inglés se impartirá un 0%, cuando la norma marca que se podrá dar entre el 15 y un 25%. "Seamos serios, porque entre el 15 y 25% no cabe el cero", ha aseverado Sánchez.

Además, ha defendido que el texto cumple con lo que marca la ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que "pide un número de horas razonable en castellano" y garantiza el castellano en las aulas como apuntan varias sentencias del Supremo que apuntan a un mínimo del 25%. "Nosotros tenemos dos lenguas oficiales y por eso recoge que el tiempo mínimo impartido en valenciano y en castellano debe ser de un 25% en ambos casos". A partir de ahí, ha apostillado, "cada centro, teniendo en cuenta su realidad, decidirá el modelo que elija su comunidad educativa".

Preguntada por las declaraciones del diputado de Compromís, Josep Nadal, quien señaló que no era la norma que hubiera publicado Compromís, Sánchez ha admitido que es "evidente" igual que quizás tampoco sería la que los socialistas hubieran sacado adelante, pero "esto es un gobierno conjunto y en eso consiste el mestizaje". A su juicio, no es una cuestión de gustos, sino de que los alumnos de la Comunitat aprendan las tres lenguas "independientemente de su condición socioeconómica".

Por ello, Jorge Rodríguez ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebrara el sábado pasado un acto en Elche y "no dijera ni una sola palabra sobre los casos de corrupción que asolan a su partido ni hiciera ni una sola propuesta sobre la infrafinanciación, pero sí tuviera tiempo para atacar nuestra lengua". "Parece que lo que se ha establecido es una carrera entre PP y Cs para ver quién de los dos es más de derechas". "Echamos de menos que en lugar de venir a invertir y hablar de financiación, viniera a dejarse ver y a provocar a los valencianos por esa carrera loca para ser más de derechas que Cs", ha subrayado.

Rodríguez ha puesto en valor las políticas educativas puestas en marcha por el gobierno de Ximo Puig como son el programa de gratuidad de libros de texto XarxaLlibres, para el que en el primer año se destinaron 29 millones y este segundo 32 millones, y que ha llegado al 100% de los colegios públicos y al 73% de los concertados, así como el programa de construcción y mejora de centros educativos 'Edificant'.

Al respecto, Sánchez ha comenzado que un total de 259 municipios ya han pedido participar en el programa, el 65-70% del total, y ya hay 2.500 actuaciones que están siendo valoradas y se ha contestado al 40%, por lo que ahora los ayuntamientos tendrán que presentar sus memorias. "Tenemos que crear espacios educativos que se adecuen a la educación del siglo XXI, con aulas que sean más eficientes y sostenibles, ha reivindicado. Para el PSPV, ha remarcado, la educación es "un pilar fundamental de presente y de futuro" y, por ello, ha puesto en valor otras iniciativas puestas en marcha como son la bajada de tasas universitarias, el bono infantil, el aumento de docentes, la bajada de ratios o la ampliación en el número de inspectores y de ciclos formativos, entre otras.