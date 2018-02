«Es importante que el centro de investigación contra el envejecimiento se quede en Alicante»

¿Cuándo llegarán las primeras empresas al Distrito Digital de Alicante?

El Distrito Digital es una propuesta ambiciosa conectada con el tejido empresarial de Alicante y ya hay una relación directa con Finlandia para que haya pronto un aterrizaje de alguna de las empresas. Pero aún no se puede hablar de fechas porque este proyecto va más allá de la llegada de una empresa determinada. Va a ser un acelerador de la realidad tecnológica y digital y lo que queremos es sumar a ese capital humano de Alicante otros recursos como los activos inmovilizados de Ciudad de la Luz y, con todo eso, formalizar una operación que va más allá de la llegada de una empresa. Es un distrito liderado desde Alicante, pero para toda la Comunidad Valenciana, con otros espacios fuera de la Ciudad de la Luz.

Mucha gente espera del Distrito Digital una especie de Silicon Valley.

Es que el Silicon Valley ha evolucionado mucho. Lo hacemos todo desde la máxima humildad y no queremos generar falsas expectativas. La gran suerte que tenemos es poder avanzar sobre lo que ya existe, que es el capital humano.

Crear un centro de investigación contra el envejecimiento en Ciudad de la Luz, ¿tiene posibilidades reales de llevarse a cabo?

Por supuesto. Queremos reactivar toda esa gran inversión que hicimos los contribuyentes valencianos en Ciudad de la Luz. Yo ofrezco ese espacio, pero más allá del lugar concreto lo importante es que ese centro de investigación del envejecimiento se quede en Alicante, y ese es el compromiso. La semana que viene vamos a tener la primera reunión con María Blasco para estudiar cómo movilizar todas las energías para conseguir este centro.

Ya que estamos con Alicante...¿Puede sostenerse Gabriel Echávarri como alcalde dada la situación en la que se encuentra?

Lo que es evidente es que no está en un proceso de corrupción política. Al parecer ha habido una irregularidad administrativa, que no se puede tratar igual que la corrupción de Sonia Castedo y otros del PP. Ahora bien, si uno no tiene el suficiente apoyo para ser alcalde ha de buscar soluciones. En eso estamos.

¿El PSOE de la semana que viene será más centralista que el que ahora existía?

A mí no me gustaría una irrupción recentralista. Confío en la visión plurinacional y federal de mi partido.

Queda mucho, pero ¿tiene claro quién le gustaría que fuera su sucesor al frente del PSPV?

No. [sonríe]

¿Y quién no le gustaría?

De verdad que no estoy en esas cosas. Pensar en el futuro es pensar en estrategias. Creo que nadie debería preocuparse por esta cuestión. Nuestra única obsesión debería ser que la socialdemocracia vaya un paso por delante para proteger a la sociedad de las desigualdades. Todos los avances pueden generar más igualdad o lo contrario y en ese objetivo ha de estar la izquierda, en borrar desigualdades. Ese reto me apasiona y debe apasionar al PSOE.