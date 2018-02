«Aquí no hay ningún proyecto secesionista. Eso es ver gigantes donde hay molinos»

¿Se ve cuatro años más en el Palau a partir de 2019?

Lo decidirán los valencianos. Yo estoy con ganas, ilusión y fuerza. Mientras crea que pueda ser útil a los habitantes de la Comunidad intentaré estar. Yo cada día que entro al Palau me emociono con la responsabilidad y el honor que representa. Eso condiciona cualquier actuación. Intentaré siempre representar a todos los valencianos más allá de su ideología. No me gusta la partidización de las instituciones, genera una falta de credibilidad enorme en ellas. Yo soy muy militante del PSOE, pero soy presidente de todos.

¿Y se ve renovando el pacto con Compromís?

Lo decidirán también los ciudadanos. Este ha sido el gobierno mejor que podía tener la Comunidad. La combinación ha sido positiva. Todo es mejorable, pero ha sido útil.

¿Sueña usted con un proyecto secesionista a largo plazo para la Comunidad Valenciana?

Hay lideresas que parecen desconectadas de la realidad y fuera de órbita. En la Comunidad Valenciana no hay ningún proyecto secesionista, pero el PP está tan desesperado que intenta inventar gigantes donde hay molinos. Están inventado enemigos imaginarios. Es algo tan fuera de la realidad que demuestra un PP sin rumbo.

¿Teme tener que declarar en el juzgado por la denuncia del PP contra Oltra?

Estoy muy tranquilo. Lo que ha hecho la vicepresidenta es intentar solucionar las deficiencias en la dependencia, donde estábamos a la cola. Estoy de acuerdo con su gestión. Si me toca ir a declarar, pues mire... El PP utiliza la vieja práctica del ventilador para ver si confunde a la opinión pública. Hace como los boxeadores malos, tirarse encima del contrincante, pero creo que la sociedad valenciana no está ya en esa dinámica.