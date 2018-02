Rajoy pide al PSOE que "se moje" en la financiación

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al PSOE "que se moje" con la reforma del modelo de financiación ya que la oposición "también tiene responsabilidad".

Ha vuelto a recordar que el actual sistema de financiación no lo votó el PP, sino que lo votó en contra, y que es un sistema que apoyaron comunidades autónomas "a las que ahora no les gusta". "Tenemos 137 votos y solos no podemos sacarlo adelante", ha insistido.

Ha anunciado "más inversiones" para la Comunidad -sin hablar de cifras- y ha puesto en valor el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para salir de "la quiebra y sostener el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana". "El FLA ha sido decisivo para superar la quiebra economica. Fueron 40.000 millones para atender los vencimientos de deuda y atender a proveedores, en Cataluña 60.000 millones. Fue el dinero mejor invertido en España para mantener el tejido productivo", ha dicho Rajoy.

En la convención nacional del PP por los autónomos y pymes que se ha celebrado esta mañana en Elche, Rajoy ha recordado que en España se crean 500.000 empleos al año "creciendo pro encima de países que se suponen los más importantes de Europa. Por eso los autónomos y pymes tienen el apoyo del PP".

Ha destacado que Elche es una "tierra fértil donde se puede prosperar" y ha recalcado que el 99% del tejido empresarial español son las pymes. En este sentido, ha lanzado el mensaje de que España es más próspera ahora y que con la transformación digital por cada dos empleos tradicionales que se pierden se crean cinco nuevos empleos en el entorno digital.

Ha indicado que hay 155.000 nuevas pymes en España y que seis de cada diez nuevos emprendedores son mujeres.

Asimismo, ha anunciado un plan para la transformación digital del país. Este programa, ha informado, pretende "promover la digitalización y reformar el sistema educativo con las nuevas tendencias digitales". "No se pueden hacen debates sobre las lenguas en vez de digitalizar la educación.", ha dicho en referencia a la política educativa del conseller de Educación, Vicent Marzà.

Ha anunciado que internet llegará a todo el territorio nacional y ha señalado que "somos los terceros en el mundo en fibra óptica y en tres años llegaremos a todo el territiro nacional para evitar la despoblación".

Bonig: "Me puedo entender con Susana Díaz y no con Puig"

Por su parte, la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha agradecido al presidente que haya estado tres veces en un mes en la Comunidad y ha recordado que son el presidente Ximo Puig y el líder nacional de los socialistas, Pedro Sánchez, los que tienen que ponerse de acuerdo para apoyarlo.

En este sentido, ha dicho que considera que no hay que "enzarzarse" en el debate de las quitas, igual que lo dijo la socialista Susana Díaz. "La presidenta de Andalucía dijo lo mismo porque lo que había que hacer era cambiar el modelo. Sin las presidentas coindicen, son más las cosas que nos unen que nos separan", ha subrayado. "¿Por qué me puedo entendder con Susana Diaz y no con Puig? ¿Es libre, o quien manda es Compromís? Si quiere entregar esta tierra a Compromís, usted verá lo que hace", le ha dicho al presidente de la Comunidad.

"Nadie como Elche ha sabido luchar tanto", ha dicho. Ha indicado que la Comunidad está inmersa en un gobierno más preocupado por ver cómo llega al final del gobierno que por atender a los valencianos.