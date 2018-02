Mónica Oltra responde a las denuncias del PP: «Cree el ladrón que todos son de su condición»

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, afirmó ayer que la denuncia del PP relacionada con un presunto fraccionamiento de contratos en las consellerias de Educación y Transparencia -aún no les ha sido trasladada la que afecta a Igualdad- está «basada en datos falsos» y se confunden «objetos de contrato» y «no suman bien» los conceptos. «No hay por donde cogerlo, cree el ladrón que todos son de su condición», aseguró ayer en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. «Sí, el Consell del Botànic lo ha hecho todo de manera correcta y, sobre todo, de manera honesta, este es el gobierno más honesto que ha habido aquí desde que tenemos autogobierno, más controlado y más transparente», afirmó.

Criticó que el PP quiere «a la desesperada» alimentar la imagen de que «todo está sucio, todo es oscuro», cuando fue ese partido «el que instaló la corrupción generalizada en todas las instituciones donde gobernó». Ahora, lamentó, «lo que intenta, como la tinta del calamar, es hacer pensar a la ciudadanía que no es un problema del PP, sino de la sociedad y tapar su propia corrupción».

En este punto, subrayó que «no es lo mismo que te denuncie el PP, el partido de los corruptos, que haya una investigación de la Fiscalía basada en investigaciones policiales y escuchas» y que «nueve empresarios hayan reconocido que financiaban en negro al PP».

Además, puso de relieve que la documentación que los 'populares' han puesto a disposición de Fiscalía es «la que le ha dado este Consell, porque no hay nada que esconder», y las actuaciones cuentan con el respaldo de Intervención. Oltra indicó que en el caso de la denuncia que se refiere a los contratos y los enriquecimientos injustos en Educación y Transparencia el texto «está lleno de errores» y hay errores en las sumas. Está «plagada de falsedades, cuando no de errores» y en el Consell están «muy tranquilos» porque «todo se ha hecho correctamente».

La vicepresidenta incidió en que la denuncia de fraccionamiento de contratos se realiza «sobre una base falsa» porque «se atribuyen objetos iguales a lo que no es igual», por ejemplo la Primavera Educativa y el árbol de las lenguas, no sabe si «intencionadamente o no» y hay casos en que «quitan o ponen IVA» a las cantidades, y algunos de los contratos a los que se refiere son de 363 u 800 euros. «Euros, no millones», remarcó.

No sabe si todo ello se ha hecho «consciente o inconscientemente» y en el primer caso denotaría «mala fe», mientras en el segundo recomendó a los 'populares' que sean «más rigurosos o cambiar la calculadora porque no les funciona».