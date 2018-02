Una propuesta «alemana» que puede tener recorrido

Aunque ha pasado un tanto desapercibida, la propuesta que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lanzó el pasado miércoles en el Congreso para «reestructurar la deuda» podría convertirse en un buen punto de inicio para afrontar la negociación. Durante un debate con Enric Bataller, diputado de Compromís, Montoro aseguró que el Gobierno estaba inmerso en un periodo de reflexión sobre las deudas contraídas por las comunidades a raíz de la adopción de mecanismos de financiación excepcionales, todos avalados por el Estado como el Fondo de Liquidez Autonómica. La reflexión estaría vinculada a los plazos de vencimiento o a las condiciones financieras. Fuentes del Ministerio de Hacienda agregaron que cabe la posibilidad de prolongar el vencimiento a la vez que reducir los tipos de interés. O una combinación de ambas.

No se trata de una propuesta nueva. Es una alternativa la que pone Montoro encima de la mesa que ya se adoptó, en su momento, en «landers» alemanes -el equivalente en ese Estado federal a las autonomías españolas- como Sarre o Bremen para abordar sus deudas. Ese nuevo sistema que propone Hacienda como alternativa a la quita supondría, por ejemplo, dilatar la deuda durante un periodo largo y rebajar el coste de los intereses, algo que se controla desde el Gobierno como avalista de todos los préstamos. Cuando se tenga que devolver la deuda, el valor del dinero será inferior y además se habrá generado un ahorro con lo que, en la práctica, se produciría una condonación efectiva de parte de los préstamos. Sería otra fórmula para evitar la imagen de una quita pura y dura que, según autonomías como Galicia, supone premiar a los incumplidores cuando, en realidad, evidencia una vez más la injusticia del actual sistema de financiación autonómica.

«Eso es reestructurar», recalcó Montoro durante su cara a cara con el diputado Enric Bataller, «no las quitas, que en definitiva es que lo pagamos entre todos, no hay quita posible». «Esa fiabilidad es lo que ahora toca repensar, ¿qué hacemos con esas deudas?», aseveró Montoro, recalcando que las deudas se pagarán «de una manera o de otra». «Ni siquiera cuando se utiliza el término de quita, no se quita a nadie, lo pagamos todos», reiteró durante un debate de tono constructivo en el que Montoro invitó a Compromís a participar en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. Ese sistema que plantea Montoro, que no cierra la puerta a reestructurar la deuda, podría servir para incluir este asunto en la negociación del nuevo sistema.