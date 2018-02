Bárcenas desvela en las Cortes que pactó con Camps y Costa contratar con la Gürtel

El extesorero del PP Luis Bárcenas explicó ayer en las Cortes que la decisión de celebrar el Congreso de 2008 en la Feria de València, en el que Mariano Rajoy fue reelegido como máximo responsable del partido, se tomó en una cena en la capital de la Comunidad en la que él mismo participó junto al antiguo gerente adjunto del PP, Cristóbal Páez; el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y su jefa de gabinete; el ex secretario autonómico del PP Ricardo Costa; el ex secretario general del PP Ángel Acebes; y el extesorero Álvaro la Puerta, en la que quedó «claro y perfectamente definido» la parte de los gastos que el PP de la Comunidad Valenciana tendría que asumir del cónclave.

Durante una comisión de investigación que se celebra en el hemiciclo autonómico, Bárcenas detalló que en esa cena se distribuyeron los gastos quedando determinado que el pago del alquiler de las instalaciones -cerca de 600.000 euros- además de una parte del montaje externo para fuegos artificiales y actividades lúdicas las asumiría la cúpula regional del PP porque fue «una petición de Valencia» que el congreso se hiciese en la ciudad. «Era un momento convulso internamente dentro del PP y algún tipo de influencia debía de tener el juego de los apoyos y el caso es que el congreso se hizo aquí», subrayó. Explicó que en ese encuentro «se decidió que el PP nacional hacía un concurso para la adjudicación del evento porque un congreso de esas características es sensiblemente caro», mientras que el partido a nivel regional «se ocupaba de decidir en qué instalaciones se hacía y asumir el coste». Así lo dijo Bárcenas en una comparecencia en la Comisión de las Cortes que investiga la gestión general de las instituciones feriales en la Comunidad, en la que explicó el retraso en el abono por parte del PP de la factura de 568.000 euros por la celebración congreso nacional del PP en 2008 para reelegir a Rajoy.



Por desconocimiento

Señaló, además, que en ese encuentro se planteó que la empresa que lo organizase fuera Orange Market, pese a que en 2004 Génova había enviado una circular a las direcciones regionales para no trabajar con las sociedades de Francisco Correa. No obstante, achacó la decisión de trabajar con esta mercantil al hecho de que había sido creada por Álvaro Pérez, El Bigotes, por lo que se desconocía que Correa participara en la filial valenciana de la trama corrupta. El extesorero del PP había manifestado desconocer si, pese a la directriz nacional de no contratar a empresas de Francisco Correa, el PP seguía trabajando con Orange Market porque las estructuras del partido en cada territorio tenían «autonomía» de funcionamiento, a su vez se «autofinanciaban» y tenían la obligación de equilibrar sus cuentas y buscar sus ingresos.

Insistido por si el PPCV se financió en negro a través de Orange Market, Bárcenas insistió en la «autonomía» de las comunidades para justificar su desconocimiento. «La responsabilidad en el tema de los ingresos y gastos autonómicos es de la comunidad autonómica y el partido a nivel nacional no tenía conocimiento de lo que se hacía en ese sentido porque tenían autonomía total». La presidenta del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, destacó por su parte que a los acusados en el juicio por presunta financiación irregular ya se les ha exigido responsabilidades políticas y ya no ocupan cargos en el PP ni en la Administración. Por contra, sacó a relucir que hay que preguntarle al presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, dónde está el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, doblemente investigado por su gestión en el consistorio alicantino.