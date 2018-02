Ximo Puig y Pedro Sánchez se volverán a evitar en el comité federal del PSOE

El secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha explicado este miércoles que no asistirá este sábado al Comité Federal del PSOE que se celebra en Aranjuez por motivos de agenda, dado que tiene reuniones programadas desde hace tiempo con los cinco rectores de las universidades públicas valencianas y diversos expertos. "No hay discrepancias que me impidan asistir". "No hay nada extraño", ha aseverado.

Puig realizó estas declaraciones tras la reapertura de la sede de la Generalitat Valenciana en Madrid el miércoles por la noche, al ser preguntado por su baja en la cita socialista, así como la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Al respecto, ha señalado que tiene que asistir a una reunión "programada hace mucho tiempo" que no se ha podido cambiar y que debe "priorizar" su agenda institucional.

No obstante, ha querido dejar claro que "no pasa nada", ya que "el PSPV estará representado por el vicesecretario general -Manolo Mata- y por el conjunto de compañeros y compañeras". Asimismo, Ximo Puig aseguró que está "por la democratización" y que le parece bien que "se avance en ese camino", ya que "el partido tiene que mirar siempre a la sociedad, tiene que ser más abierto y más inclusivo y eso es lo que hay que ir transitando. Por tanto no hay nada que suene extraño porque no hay nada extraño", concluyó.

El líder de los socialistas valencianos y Pedro Sánchez ya se han evitado en dos actos celebrados recientemente en la Comunidad Valenciana: uno en Elche y otro en Castellón.