La Generalitat se opondrá al nuevo sistema si no hay quita

? El conseller de Hacienda, Vicent Soler, subrayó ayer que la Generalitat no aceptará ningún acuerdo sobre la reforma del sistema de financiación si no incluye una compensación de la deuda del ejecutivo valenciano derivada de la infrafinanciación. «La Generalitat no aceptará ninguna solución de futuro que no pase por solucionar los problemas del pasado», remarcó. Para el conseller, la decisión de Montoro es «una broma de mal gusto» y «un insulto a la inteligencia» porque «no se puede tratar por igual situaciones diferentes». «Parte de la deuda corresponde a la corrupción, el despilfarro y la mala gobernanza», dijo.