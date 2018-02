Puig sobre financiación: "La falta de credibilidad pone en peligro las instituciones"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado hoy en Alicante que se está haciendo "demagogia" al hablar de la deuda "en los términos en que se habla" y ha insistido en que no quiere que la Comunidad reciba nada que no le corresponda, sino aquello que es "la parte sustancial de de la deuda que tiene que ver con la infrafinanciación", en relación a la quita de la deuda que defiende el gobierno valenciano.

Ha recordado que el compromiso del Gobierno estatal en la Conferencia de Presidentes fue poner en marcha un nuevo sistema de financiación en 2017 y que eso no ha ocurrido, por lo que ha alertado de que "la falta de credibilidad pone en peligro las instituciones si no se cumple la palabra dada".

Ha indicado que ya no sabe "qué dice Montoro", después de que el ministro de Hacienda rechazara el lunes por la noche tras una comida con los barones regionales del PP la quita a las comunidades peor financiadas y ha insistido en que de lo que se trata con la reivindicación de la quita es de "hacer viable" a las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación y ha subrayado que sus exigencias no son fruto del victimismo, sino de "ser justos".

"No voy a bajar los brazos, los valencianos no podemos bajar los brazos", ha manifestado, ya que la financiación, ha dicho, "no es un debate entre políticos sino un debate que tiene que ver con la realidad valenciana del ciudadano porque es más sanidad, más educación".

Ha sostenido que su gobierno "seguirá por la vía del diálogo" porque "no queremos la vía de la confrontación".



LOS EMPRESARIOS RESPALDAN A PUIG

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, también ha querido echar un capote a Ximo Puig en el tema de la financiación, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Así, Boluda ha mostrado su disconformidad con la negativa de Montoro a una quita de la deuda valenciana e incluso ha cuestionado la misma existencia de esta deuda al asegurar que se trata del dinero que los valencianos han tenido que "aportar" para sufragar servicios básicos como la sanidad y la educación por culpa de la infrafinanciación que sufre la autonomía.

Igualmente, ha destacado que la Generalitat no es una administración "manirrota" y que, por el contrario, está prestando servicios con un nivel de gasto muy inferior al de otras autonomías.

"Llámelo como quiera pero todo ese dinero es imposible que los valencianos puedan pagarlo a través de impuestos y habrá que buscar una solución justa y cuadrar las cuentas", ha apuntado el presidente de AVE, quien ha instado al Gobierno a sentarse para negociar una salida a esta situación.

EVA ORTIZ:

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corets, Eva Ortiz, ha afeado hoy a los partidos del Botánic sus críticas tras la reunión mantenida ayer en Génova donde se habló de financiación porque "es un error entrar en batalla en un tema en el que PSOE y PP deben ir de la mano, porque de otra forma no habrá nuevo modelo". "Hay que sacar este asunto del barro político". "El PP ya ha sentado a todos sus barones a hablar sobre la financiación y "espero que el PSPV lo haga pronto". "Y también tenemos curiosidad en saber qué piensan algunos barones del PSOE sobre la quita".

La portavoz adjunta se ha pronunciado así en declaraciones posteriores a la reunión de la Junta de Síndics. La portavoz adjunta del GPP ha indicado que el PP está demostrando que está siendo responsable con el cambio de modelo de financiación, y "esperamos la misma responsabilidad por el otro lado. Puig tendrá que saber si Oltra y Compromís le dejarán votar en el CPFF a favor o no, como pasó la última vez".

Eva Ortiz ha señalado que durante la reunión mantenida ayer en la sede nacional del PP se habló de educación, agua y financiación, tres temas sobre los que se elaborarán tres documentos. Respecto al texto sobre financiación, ha adelantado que recogerá una posición oficial del PP en esta materia.

Ha recordado que la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, defendió en Madrid que la Comunitat necesita un nuevo modelo de financiación y que hay que empezar la negociación del modelo. Después, ha explicado, "empezaremos a hablar de acuerdos y de la quita o reestructuración".