Ximo Puig y Pedro Sánchez se evitan otra vez en la Comunidad

Ni juntos ni tampoco revueltos. Esa parece la línea en la que se mueve la relación entre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando éste decide recorrer la Comunidad. Hoy se evitarán otra vez durante un acto que el máximo responsable de Ferraz protagonizará en Castellón -nada menos que la provincia de Puig- mientras el jefe del Consell mantiene su agenda que le llevará a Alcoy y Gandía, según confirmaron fuentes socialistas. No es la primera vez que se produce esta circunstancia. Hace ahora tres semanas, precisamente, Pedro Sánchez estuvo en Elche sin presencia de Ximo Puig. Sí estuvieron juntos un día después en València. Con esta cita en Castellón ya es la segunda vez, por tanto, que toman caminos separados en un breve plazo de tiempo.

Entre dirigentes socialistas se quejaron de la distancia con la que el máximo responsable del PSOE trata al jefe del Consell, partidario de Susana Díaz. Ni siquiera citó su nombre durante su intervención en Elche, apuntaron fuentes socialistas. Habló en una ocasión del «presidente». Punto y final. Es evidente la distancia que separa a los dos mandatarios a pesar de que, al menos de puertas hacia fuera, mantienen las formas teniendo en cuenta, en cualquier caso, que Pedro Sánchez se apoya en la Comunidad en dirigentes críticos con Puig que, como se recordará, intentaron relevarle de la secretaría general del PSPV durante las últimas primarias. El propio Puig, a preguntas de los periodistas, confirmó que no acudirá este sábado en Castellón aunque, en cualquier caso, subrayó que estará «en contacto telefónico con Pedro como es habitual». Así lo explicó Puig en declaraciones a los medios, preguntado por si tenía previsto reunirse con Sánchez en el marco de la asamblea de este fin de semana en Castellón, donde el líder socialista ofrecerá una intervención sobre las «nefastas consecuencias» de la reforma laboral de 2012 dentro de la ruta que ya le ha llevado a las provincias de Alicante y València. Esta comparecencia de Sánchez se realizará en un ambiente «participativo y cercano» y estará abierta a las preguntas del público, sean o no militantes, avanzaron fuentes de la organización socialista.



«Hablamos habitualmente»



«Hablo habitualmente con Pedro Sánchez, pero mañana no puedo ir porque tengo previsto un acto institucional en Alcoy, y esto de la geografía valenciana es así», precisó para reiterar que se mantendrá «en contacto telefónico con él como habitualmente» y recordar, sin citar los caminos separados que ya se registraron en la convocatoria ilicitana, que sí estuvo recientemente en el acto que protagonizó hace unas semanas en València. El presidente destacó además que este encuentro de Castellón es «un acto de normalidad» dentro de las filas socialistas, un tipo de asambleas que «normalmente las hace Pedro Sánchez directamente o la Ejecutiva Federal». «Cuando he podido le he acompañado», explicó. En la asamblea de este sábado, Pedro Sánchez explicará lo «nociva» que ha sido la reforma de 2012 para el mercado laboral y para los trabajadores, así como las propuestas concretas que tienen los socialistas frente a la «mayor de las preocupaciones de la población española: el desempleo», según avanzó hace unos días el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Ernest Blanch. Los socialistas están en puertas de iniciar un nuevo proceso interno con la renovación de los liderazgos en las agrupaciones locales.