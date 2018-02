Manolo Mata, portavoz socialista en las Cortes: "El Botànic y Oltra están limpios como una patena"

Sin fisuras y como era de prever, PSPV y Compromís han cerrado este sábado filas en torno a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra y han señalado que si alguien ha de preocuparse por posibles casos de corrupción es el PP. Lo hicieron después de que los populares hayan denunciado a Oltra por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales en la Conselleria de Igualdad.

La Fiscalía de Valencia abrió diligencias de investigación este pasado viernes a raíz de la denuncia presentada por el PP por un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria, de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.

En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha asegurado que tanto la Generalitat como Oltra, están "limpios como una patena, salvo por la herencia recibida" del anterior Ejecutivo autonómico del PP. "No van a conseguir meter el dedo en el ojo del Botànic quienes han enfangado la Comunidad y desfilan hoy en día por los tribunales".

Mata considera "intolerable" que los populares intenten así "lavar su imagen de corrupción, paro, despilfarro y empobrecimiento, acudiendo a la Fiscalía con una denuncia absurda". "Por mucho que ahora inicien una campaña para manchar la imagen del Consell más transparente de los últimos años, no conseguirán llevarnos al campo de la corrupción en el que ellos tan bien se mueven", ha recalcado.

De hecho, ha expresado su convencimiento en que esta denuncia "no llegará a ningún sitio" porque "afortunadamente, el Botànic no tiene nada que esconder". "Quienes han enfangado la Comunitat y ahora desfilan por los tribunales no van a conseguir ni meternos el dedo en el ojo ni desviarnos de nuestra prioridad de recuperar los derechos de los valencianos".

Fran Ferri

Compromís, la coalición de Oltra, se ha expresado de forma muy similar. Su portavoz en la cámara autonómica, Fran Ferri, ha afirmado este sábado que la denuncia presentada por el PP a la Conselleria de Igualdad "es una acción a la desesperada para tratar de tapar los procesos en que se está juzgando su despilfarro de las arcas públicas y su financiación ilegal a través de tramas corruptas".



Ferri ha agregado que, de esta forma, "el PP intenta hacer ver que todos los políticos son iguales". "Nada más lejos de la realidad: la gestión de Mónica Oltra al frente de la Conselleria de Igualdad y la de todo el Consell del Botànic ha supuesto desterrar por completo las prácticas corruptas que caracterizaron a los gobiernos del PP", además de "volver a situar a la administración valenciana en la legalidad y la honradez", ha enfatizado.



Para la coalición, "la denuncia del PP trata de manchar la imagen del Gobierno del Botànic, cuando ninguno de los pagos por resarcimiento podrían haberse realizar sin los informes favorables de la Intervención de la Generalitat y por tanto, no podrían haberse pagado ni contabilizado".