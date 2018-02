Citan al senador alicantino Luis Crisol en una comisión por la financiación de Cs

Ciudadanos mostró ayer tranquilidad ante las próximas sesiones centradas en sus cuentas de la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado. En la lista de comparecencias que estudiará la comisión se encuentra el senador de Ciudadanos, el alicantino Luis Crisol, algo que relativiza su compañero de escaño, Xavier Alegre, al entender que su comparecencia no va a tener recorrido. Alegre sugirió ayer que Crisol podría ser interrogado por la pequeña empresa de 'merchandising' que poseía y que hace cuatro años realizó elementos de publicidad para el partido en la Comunidad Valenciana, si bien defiende que esta actividad está «facturada y declarada». «No tiene mayor recorrido», recalca, y reafirma que no participarán en la estrategia «mezquina» de los populares.

La implicación de Crisol en este asunto no le pesa al partido en la Comunidad, formación que se encuentra fuerte tras los comicios de Cataluña y por la visibilidad que están teniendo con las denuncias presentadas ante los alcaldes de Alicante o Xàbia. El propio Crisol no le dio importancia a tener que comparecer ante la comisión, aunque desde la formación naranja sí afean que en la lista de comparecientes diseñada por el PP se encuentre la hija pequeña de éste, que «no tiene nada que ver con la política» y que era la administrativa de la empresa, que «es muy local de Alicante». Preguntado por la posibilidad de que el PP de un paso más y llame a declarar a dirigentes de la cúpula de Cs o al propio Albert Rivera, el portavoz en la Cámara Alta explica que ellos no van a alterarse y el propio líder de la formación iría a declarar.

Sobre las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas en su informe del pasado mes de diciembre, Alegre reconocía ayer que por falta de experiencia han podido cometer en la formación «errores contables».