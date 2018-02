Prohibido el paso al cantonalismo

Se incorpora un mecanismo corrector para evitar que se cuelen en el hemiciclo partidos con implantación en una sola provincia.

La barrera electoral del 5% -la más restrictiva y dura de toda España junto a la de Galicia- tiene los días contados. Los tres grupos de izquierda -socialistas, Compromís y Podemos- tienen perfilado un acuerdo con Ciudadanos que incluye la rebaja de ese listón al 3% de los votos a aplicar en las elecciones de 2019, una propuesta que todos los grupos llevaban en su programa. Ya se intentó a principios de la década de los 90, pero entonces el CDS se pegó un tiro en el pie. Votó en contra. Y a las elecciones siguientes se quedó fuera de las Cortes. Superó el 3% pero no llegó al 5%. Ahora Ciudadanos no quiere cometer ese mismo error. En 2019, con el viento a favor, superará ese listón con holgura. Pero nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro. Y ese cambio es ahora o nunca. El PP tiene menos de un tercio de los escaños y, por tanto, se quedó en 2015 sin capacidad para vetar esa modificación.

En la última versión del Estatuto de Autonomía, la ley electoral ya quedó fuera de ese texto y, por tanto, su reforma está al margen del documento por el que se rige el autogobierno de los valencianos. La ponencia ya lleva meses trabajando en la redacción del dictamen que, posteriormente, se tendrá que traducir en la tramitación en el pleno de las Cortes. La rebaja del listón electoral del 5% al 3% es una de las cuestiones que está acordada. Pero no será el único requisito que tendrán que cumplir los partidos que se presenten a las autonómicas para entrar en las Cortes. Una vez descartada la supresión de las tres demarcaciones territoriales para dejar una única circunscripción electoral, habrá un segundo listón que las formaciones tendrán que superar. Un número mínimo de votos -también del 3%- en cada una de las tres provincias de la Comunidad.

Estamos, por tanto, ante un mecanismo corrector para evitar que se «cuelen» en las Cortes, formaciones de corte cantonalista o con implantación en una sola provincia. Con la rebaja del techo electoral al 3%, una formación con un respaldo de unos setenta mil votos podría optar a entrar en el parlamento desde Alicante o València sin presentarse o con poco respaldo en el resto de circunscripciones. Confirmado el acuerdo parlamentario que se está concretando, no sólo tendrá que superar esa horquila sino, además, como mínimo alcanzar el 3% en cada una de las circunscripciones. Eso obligaría, según el nivel de participación, a cosechar unos cuarenta mil votos en València, más de 20.000 papeletas en Alicante y unos diez mil sufragios en Castellón. Una misión casi imposible- para una formación política que no cuente con estructura en las tres provincias. Así que, de concretarse ese acuerdo en las próximas semanas, para las elecciones de 2019 ya regiría este nuevo sistema que no sólo prohibe el paso al parlamento a los cantonalismos sino que, además, pondría muy complicado el retorno en solitario a las Cortes Valencianas, por ejemplo, a Esquerra Unida.

La coalición tiene una asamblea a final de mes para elegir un nuevo coordinador tras la destitución de David Rodríguez por el polémico viaje a Cuba. Y, en el fondo, uno de los debates entre las tres candidaturas será la alianza con Podemos. Pero ese modelo de doble listón -autonómico y también en las tres provincias- supone, igualmente, un freno para proyectos nuevos que se mueven para 2019 como Demòcrates Valencians o Contigo que, en cualquier caso, ya tenían muy difícil llegar con éxito a esa nueva cita.