Nuevo choque entre el PSPV y Ferraz por los congresos comarcales programados para mañana

Ferraz y Blanqueries se vuelven a enfrentar hoy a raíz de los congresos comarcales programados para mañana en distintas agrupaciones territoriales de los socialistas valencianos. El Comité de Garantías del PSPV se reúne este sábado para abordar el nuevo conflicto, tras haber detectado 169 integrantes nuevos del censo, 'afiliados directos' que se inscribieron por Internet y que ahora han pasado a formar parte de una agrupación concreta.

En la provincia de Alicante, se han detectado 50 casos de posibles afiliaciones fuera de plazo, que afectan a los censos de L´Alacantí, Vega Baja y la Marina Alta. Las propias agrupaciones avisaron al partido de que habían detectado a través del Portal de Agrupaciones que figuraban nuevas personas en el censo electoral. Según marcan los estatutos, el censo oficial quedó cerrado antes del Congreso Federal en el que se eligió a Pedro Sánchez secretario general del PSOE. Es este censo el que rige para el resto de convocatorias: nacional, provincial, comarcal y local.

Así, los socialistas valencianos avisaron a Ferraz de este hecho y en un primer momento no hubo respuesta, aunque posteriormente el PSOE indicó que estas personas podrían tener derecho a voto. En total, se han detectado 169 afiliados directos --figura que no tiene derecho a voto en los procesos comarcales y locales-- que han pasado a pertenecer a agrupaciones concretas, de ellos 112 en la provincia de Valencia, 50 en Alicante y 7 en Castellón.

Según explicaron fuentes de Blanqueries a Europa Press, el hecho de que estas personas pasen a formar parte del censo de votantes para las primarias del domingo supone una alteración del mismo. Además, se han producido en "sitios muy estratégicos" como València capital, con 55 nuevos integrantes de las listas, o la comarca de L´Alacantí a la que pertence la agrupación de la cuidad de Alicante .

Según explicaron estas misma fuentes del PSPV, en un primer momento estaba previsto que la reunión se celebrase ayer viernes pero ha sido aplazada por cuestiones de agenda de sus miembros. Unas horas antes de las votaciones, convocadas para mañana domingo, en el Comité de Garantías se intentará dar una solución a la situación para garantizar la transparencia y la "paz" durante la jornada dominical.

Esta no es o es la primera batalla que se tiene por los congresos comarcales entre Ferraz y la dirección del PSPV. Estos congresos son un empeño del presidente Ximo Puig frente a la posición de la Ejecutiva Federal de potenciar las organizaciones provinciales. Como se recordará, la cúpula de Madrid ya suspendió una primera convocatoria para acelerar los cónclaves comarcales que, finalmente, tuvieron que ser retrasados desde València.