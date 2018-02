Sin noticias del Consell

El gobierno valenciano todavía no ha decidido qué cargo del Consell se encargará de mediar y negociar con el representante de la Diputación de Alicante en la mesa de trabajo en la que ambas instituciones han acordado trabajar para buscar puntos de encuentro, según aseguraron ayer fuentes de la institución provincial. En el caso de la Diputación, César Sánchez ha puesto a negociar con el Consell a uno de sus vicepresidentes más críticos con las políticas de la Generalitat Valenciana, Carlos Castillo, pero desde el ejecutivo autómico todavía no se ha elegido a un representante para la mesa. Será un alto cargo de la Generalitat, pero fuentes consultadas por este diario valoraban que no sea un único interlocutor, sino que éste se decida en función del asunto que se esté trabajando.

La decisión de crear una mesa de trabajo que aborde cuestiones como las infraestructuras hídricas contra la sequía, el Fondo de Cooperación Municipal o la creación de una zona franca portuaria en Alicante se decidió el jueves de la semana pasada en València durante la reunión que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mantuvo con César Sánchez. Los dos dirigentes acordaron trabajar por el Distrito Digital que impulsa la Generalitat en las instalaciones de la Ciudad de la Luz -Ximpo Puig pidió colaboración a Sánchez- y el desarrollo de medidas para digitalizar las zonas rurales más despobladas.

En el encuentro, el primero de carácter institucional que ambos mandatarios han tenido a lo largo de más de dos años y medio, Puig y Sánchez anunciaron la creación de un órgano de diálogo con representantes de segundo nivel para que resulte más operativo y con el que empezar a coser una relación que ha estado marcada por la tensión política y judicial. Ayer, Presidencia de la Diputación aún no había recibido noticias sobre con quién tendrá que hablar Castillo en esa nueva mesa de diálogo. Tampoco hay fecha para la primera reunión de la misma y ninguna de las dos instituciones ha movido ficha en este sentido.

Tampoco hay fecha para la próxima reunión de la mesa de trabajo en materia social de la que forman parte técnicos del Consell y la Diputación para abordar cuestiones sociales como la creación de un plan de infraestructuras o la prestación de servicios sociales por parte de la Diputación en los municipios alicantinos de menos de 10.000 habitantes tal y como regula la ley del 97. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que también se reunió con Sánchez en Alicante dos días antes de la reunión de este último con Puig, llegó a un acuerdo con el presidente de la Diputación para que este órgano de trabajo se reúna una vez al mes. Ambas reuniones de Sánchez con los dos máximos altos cargos de la Generalitat Valenciana han servido para destensar relaciones y hablar de pactos, pero habrá que ver ahora en qué se traduce ese trabajo conjunto, máxime cuando la dirección del PP es partidaria de mantener una estrategia de tensión. De momento, no se ha sabido nada más ni de la mesa de diálogo entre el Consell y la Diputación ni de la mesa en materia social ni de la subcomisión que se encargará de estudiar si la institución alicantina mantiene las competencias sobre el Hogar Provincial, el centro de salud mental Doctor Esquerdo y el Instituto de la Familia Doctor Esquerdo, unas competencias impropias que la Diputación presta por valor de 25 millones anuales, según las cifras que maneja la institución que dirige César Sánchez.

Los órganos encargados de mejorar la colaboración entre ambas instituciones están creados. Ahora solo falta que se activen para ver qué resultados dan en la recta final de la legislatura.