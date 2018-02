Puig defiende al líder provincial del PSPV tras la denuncia de Cs en presencia de Echávarri

La claridad del jefe del Consell a la hora de apoyar a José Chulvi contrasta con la tibieza que mantiene con el alcalde de Alicante.

El jefe del Consell y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, hizo ayer una breve, pero clara defensa de la gestión del líder provincial del PSPV, José Chulvi, a quien Cs denunció el lunes en los tribunales por presunto fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Xàbia, donde es alcalde. Ximo Puig afirmó tener «total confianza» en Chulvi, un respaldo público que fue presenciado por el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que se encontraba junto al presidente de la Generalitat tras visitar juntos las instalaciones de una empresa tecnológica en el polígono de las Atalayas de Alicante. El máximo responsable socialistas tendría una «papeleta» importante en la provincia si prospera la denuncia de Cs, pero desde el partido intentaron quitar ayer hierro al asunto y prefirieron hablar de una denuncia que no irá a ninguna parte, pese a que el alcalde de Alicante está procesado en el llamado «Caso Comercio» por una actuación, a priori, bastante similar: haber pagado a trozos contrataciones municipales con los reparos de Intervención.

Ante un Gabriel Echávarri callado que permanecía inmóvil a la derecha del presidente y para el que esta denuncia puede ser un flotador, Puig lamentó que Cs vaya a los juzgados a presentar una denuncia «desde fuera del municipio y por cuestiones aprobadas por unanimidad de todos los grupos». «No estoy en el día a día de ninguna corporación local, pero creo sinceramente que el camino para tener relevancia no es formular desde Alicante denuncias en Xàbia», señaló Puig un día después de que el Síndic del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, pusiera «la mano en el fuego» por el regidor de la Marina Alta. El recorrido de la denuncia dependerá de lo que ordene el juzgado de Instrucción de Dènia sobre el que ha recaído la documentación aportada por Cs, que eleva a los 521.000 euros el valor de los contratos supuestamente troceados.

El juez no se ha pronunciado aún sobre el pago de las facturas por decreto de Alcaldía a 12 empresas que contrataron servicios municipales en Xàbia durante el año 2016 con los reparos de Intervención. No obstante, Puig defendía ayer a Chulvi ante un alcalde que está procesado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio por facturas que pagó en distintos plazos con los reparos del interventor municipal. La denuncia en Xàbia partió de la portavoz provincial de Cs, Yaneth Giraldo, quien pidió a los tribunales que investigue a Chulvi por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ante un presunto fraccionamiento de contratos en 2016 por más de 50 facturas cuyo importe conjunto asciende a 521.021 euros. Ciudadanos, que no tiene representación municipal en Xàbia, es también acusación en el caso de la concejalía de Comercio de Alicante tras sumarse a la denuncia que presentó el PP. Nunca, en cualquier caso, Puig ha sido tan claro en defensa de Echávarri como lo es ahora con José Chulvi, su secretario provincial.

Por otro lado, Puig defendió que el Gobierno debe «poner más recursos» y «menos arbitrariedad» con la financiación autonómica y no continuar «insultando a la inteligencia con palabras como las de Núñez Feijóo o como otros que están faltando al respeto de los valencianos», dijo en referencia a las manifestaciones del presidente gallego, que afirmó que a la Generalitat se le han condonado 11.000 millones y que por ello debería estar agradecida. «Preferimos que la financiación llegue de manera ordinaria y no como crédito», sentenció Puig.