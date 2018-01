Chulvi acusa a Cs de querer entrar en campaña electoral

? El alcalde de Xàbia, José Chulvi, acusó ayer a Cs de querer «entrar en campaña electoral» y explicó ayer a preguntas de este diario que no se trata de contratos, sino de facturas que han contado con los repartos de Intervención y que se pagaron a través de decretos de Alcaldía para no paralizarservicios necesarios. Las facturas, recordó Chulvi, se han llevado siempre a la comisión de Hacienda y al pleno donde ningún grupo ha votado en contra. Subrayó que pagar facturas con reparos «no significa otra cosa que autorizar el pago de un trabajo que es preciso realizar cuando aún no se ha sacado un contrato público o se trata de una urgencia. El Ayuntamiento de Xàbia emitió un comunicado en el que dijo que es «lógico» que Cs haga este tipo de oposición «porque es un partido que no tiene apenas alcaldías ni funciones de gobierno relevantes en la Comunidad Valenciana». Recalcó que la formación naranja tendrá que denunciar» a todos los Ayuntamientos de la Comunidad.