Yolanda García se desvincula de la contabilidad del PPCV

La extesorera del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Yolanda García Santos, ha destacado ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia, encargado de juzgar a las 19 personas acusadas de haber participado en la presunta financiación ilegal de la formación política regional, que el cargo que desempeñó era meramente político sin atribuciones "financieras, contables, ni económica".

Durante su declaración en el juicio, ha explicado que ella no tiene formación contable ni financiera, y que simplemente desarrolló labores de gerente cuando la también acusada Cristina Ibáñez estuvo de baja por maternidad. El fiscal Anticorrupción Carlos Alba le ha mostrado varios extractos del banco y García ha enfatizado que no sabe cómo "interpretar esto, el balance o como se llame".

García, que sólo se enfrenta a seis meses de prisión por un delito electoral, ha concretado que en este breve tiempo que fue gerente, elaboró los talones que el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el exsecretario de Organización David Serra les pedía. "Si a mí las personas que tenían firma me decían que hiciera un talón para esta empresa o persona, yo lo hacía, se lo pasaba y lo firmaban", ha dicho.



Papel de auxiliar administrativo

"En ese momento de la sustitución hice el papel de auxiliar administrativo", porque Cristina Ibáñez "llegó a tiempo" para hacer los trabajos de contabilidad, ha indicado. "Cuando fui tesorera no hice funciones de contabilidad, ni revisaba nada, ni nadie me dijo nada, nuca me dieron ni me delegaron funciones", ha añadido.

"Nunca habría aceptado ser tesorera si no me dicen que es un cargo político que ni tiene funciones encomendadas, hay una gerente contratada para esto", ha precisado justificando su ignorancia en temas contables. "Y si las hubiese tenido (las funciones) en temas económicos, les aseguro que no las habría cogido", ha subrayado.

"Yo me llamo tesorera como me podía llamar vocal de algo", ha señalado diciendo que su función era "vacía" y que ni siquiera tenía que "supervisar" a Ibáñez. Ante estas afirmaciones el juez José María Vázquez Honrubia ha llegado a bromear sobre el "buen trabajo" que ha tenido.

El fiscal también ha querido conocer el motivo por el que fue elegida tesorera de los 'populares' valencianos, a lo que García ha zanjado la pregunta diciendo que eso "se lo debería preguntar al señor Costa". De hecho, ha relatado que "antes" de que ella ocupase este cargo "no había tesorero": "En los Estatutos sólo aparece el tesorero nacional, no el regional. Cuando yo dejo de serlo, ahí se incorpora en los estatutos regionales la figura del tesorero regional", ha apostillado.

García ha negado conocer el sistema de financiación ilegal de la formación política regional basada en que empresarios pagasen a Orange Market los actos de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008. "No sabía nada de ese sistema de pago, como a mí nadie me informó, ni me comunicó, ni me dijo nada", ha destacado.

Factura de 100.000 euros

El interrogatorio a García se ha centrado en una factura de Orange Market emitida en febrero de 2009 al PP valenciano por la cuantía de 100.000 euros. Según ha dicho la extesorera, no recuerda haber visto esa factura aunque conoce dicha deuda.

Tras escuchar varias conversaciones telefónicas, ha explicado que se puso en contacto, a petición de Costa que no dio "muchas explicaciones", con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', para poder hablar de una factura de 100.000 euros con la que había "problemas". García quedó con el empresario para le diese dicha factura por los servicios prestados y ella poder entregarle el cheque con dicha cantidad.

"Era una mera transmisora, no tuve nada que ver", ha agregado y aclarado que la entrega del cheque lo iba a hacer ella para hacer un favor a Serra --al que ha comparado con "Pepito Grillo" por lo escrupuloso que era a la hora de verificar las facturas--, ya que iba a estar por esas fechas en València.

Por otro lado, ha recordado que ella fue diputada del grupo popular en las Corts Valencianes y, por ello, sabe que Orange Market realizó trabajos para el mismo. No obstante, ha recalcado que no fue tesorera de los parlamentarios y por tanto no podía dar detalles de los mismos.

Por último, ha dicho que Orange Market nunca le reclamó nada a ella pero ha reconocido que Pérez "alguna vez" le "lloró en el sentido de que le debían dinero".



Últimas declaraciones

El juicio se reanuda el próximo miércoles 7 de febrero con las declaraciones del exvicesecretario de Organización y exdiputado regional, David Serra, para el que Fiscalía pide siete años y nueve meses de prisión; y del asesor financiero del 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, Ramón Blanco Balín, que se enfrenta a 15 años de cárcel.

Con estas dos declaraciones concluirá el interrogatorio a los 19 acusados y se dará pasó a las testificales. Una de las más esperadas es la del 'expresident' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, después de su nombre haya sido mencionado en varias ocasiones como el responsable de la caja 'b' del PP valenciano.