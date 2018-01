Castedo ataca: «Costa es un perfecto miserable. Da risa»

Los principales señalados por el exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa durante el juicio de la trama Gürtel niegan la mayor. Un «perfecto miserable». Así calificó ayer la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a Ricardo Costa después de que el exsecretario general del PPCV declarara en el juicio de la trama Gürtel que «a Castedo y Pedrosa -exalcaldesa de Elda- se les entregó dinero en efectivo para actos electorales». «Si Costa se dedicaba a repartir dinero podría haber tenido un detalle con Alicante», ironizó la exalcaldesa Sonia Castedo, tras conocer que Costa admitió en su declaración que «el PP se financiaba con dinero negro» y que «mandé a gente a recoger el dinero» de empresarios que después acababa en el partido.<br /> <br />Castedo aseguró que «Orange Market jamás trabajó en las campañas electorales de Alicante». «Organizaron dos actos, la presentación de candidato a la Alcaldía en 2007 y un acto con afiliados al poco de ser yo alcaldesa y todo lo llevó Ricardo Costa», afirmó. «Las declaraciones de Costa dan risa, maldita risa, porque yo jamás llevé ningún tema económico del partido», añadió la exalcaldesa, para quien «los nombres que cita Costa no son casuales, va a por personas mediáticas para intentar desviar la atención y tapar la noticia principal, que es lo que se está juzgando». «Aprovecha que puede mentir para esparcir porquería por todos lados pero a mí me va a tener enfrente», advirtió la exalcaldesa. «Es cobarde involucrar a gente que no tiene nada que ver con este tema», apostilló la antigua edil del PP.



«Primero fue Rabasa, luego el Plan General y ahora Costa. Al final acabaré saliendo en los ERE de Andalucía», lamentó Castedo. Además, negó que el exsecretario general recibiera órdenes como él ha asegurado durante el juicio. «Ni de Camps ni de Pedrosa, eso lo sabe cualquiera en el PP. Tenía autonomía total porque gozaba de la confianza del presidente Camps.Desafortunadamente a veces esa confizanza se deposita en las personas equivocadas», concluyó.



Por su parte, la senadora Adela Pedrosa calificó de «destartaladas» las acusaciones vertidas por Costa que, dijo, «no se sostienen de ninguna manera». En su opinión, «Costa es muy libre de mentir y de difamar como considere oportuno para intentar defenderse, pero es curioso que algunos utilicen las herramientas de la Justicia para actuar injustamente contra personas que sabe que son inocentes. Allá cada uno con su conciencia», transmitió Pedrosa a través de un comunicado.



«Resulta lamentable que su estrategia de defensa y la de otros acusados consista en intentar manchar el honor de personas que no intervinieron en los hechos por los que se le acusa, como es mi caso», señaló quien fuera secretaria general del PP en la Comunidad entre 2004 y 2007. «Costa atenta contra mi reputación volviendo sobre unos hechos sobre los cuales los tribunales ya resolvieron que no tengo ninguna relación, porque nunca estuve en las conversaciones en las que este señor pudiera estar con los responsables de las empresas en las que trabajara el señor Álvaro Pérez. Tampoco asistí a reuniones con Pérez y Costa, ni le di órdenes, ni estuve en las negociaciones en las que participaran, ni negocié nada».



Considera las declaraciones de su entonces estrecho colaborador en el partido una «pura y entera falsedad», una «estrategia para intentar distraer la atención respecto de los delitos por los que viene siendo acusado y juzgado».



Pedrosa avisó de que «ejercitaré todas las acciones legales que sean procedentes, incluidas las querellas criminales que fuere menester para defender mi honor y mi honradez» tras las «injurias y calumnias» lanzadas contra ella.



Alberto Fabra, expresidente del Consell y excalde de Castellón, negó también las acusaciones del exsecretario general del PP valenciano sobre supuestos pagos de las empresas de la trama Gürtel para actos de la campaña municipal de 2007 en Castellón, con Fabra como aspirante a la alcaldía, según informa Santiago Navarro. «El planteamiento de Costa [entrega de dinero a la excaldesa de Alicante para actos de campaña en Castellón] es absurdo», dijo. «Ni para esa campaña ni para otras, desde la junta local del PP de Castellón se contrató ningún acto con la empresa 'Orange Market', y siempre nos ajustamos a las asignaciones que nos hacía la dirección del partido», añadió, sin especificar si se trataba del PP provincial, que entonces dirigía Carlos Fabra. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión del exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, sobre las declaraciones de Costa, que también le implican en la toma de decisiones a la hora de pagar actos de campaña del PP organizados por la rama valenciana de la trama Gürtel.



Por su parte, entre las nuevas empresas implicadas destaca Secopsa, pero sus actuales propietarios declinan realizar manifestaciones al considerar que corresponde a los anteriores responsables de la misma. Dicha firma fue adquirida hace más de un año por el Grupo Gimeno y ha cambiado su nombre por el de Fovasa.



El presidente de la Diputación, César Sánchez, que fue asesor del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien Costa señaló como responsable de la supuesta financiación ilegal del PP, mostró su «máximo respeto» al proceso judicial, por lo que rechazó hacer valoraciones hasta que «termine el juicio».